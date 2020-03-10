Уже известно, кто представит Швецию на конкурсе Евровидение-2020. Колоритные девушки из группы The Mamas будут штурмовать главную европейскую сцену уже в мае! Песня, с которой они выступят, уже известна – «Move». Подробности – далее в материале!

На днях The Mamas выиграли национальный отборочный конкурс Швеции на Евровидение-2020. Группа будет петь в первом полуфинале во вторник, 12 мая. The Mamas была выбрана путем сочетания голосов зрителей и международного жюри.

О группе

The Mamas создавалась в 2019 году — и с тех пор успела стать популярной группой. Участницами группы являются: Лулу Ламот, Эшли Хейнс и Дина Йонас Манна.

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