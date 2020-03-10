Общественный вещатель RTV объявил, что в качестве представителя Сан-Марино на Евровидении 2020 в Роттердам поедет молодая исполнительница Senhit. Подробности – далее в материале.

После подведения итогов голосования общественный вещатель RTV объявил, что «Freaky!» – это та песня, которая удивит сцену Роттердама. Онлайн-голосование прошло веб-сайте вещателя и было закрыто в полночь 8 марта.

О Senhit

Певица имеет эритрейское происхождение, родилась в Болонье и выросла между итальянским городом и Сан-Марино. Ее творческий дебют состоялся в Швейцарии под руководством Андреаса Кенеша. Вскоре она стала сотрудничать с престижным автором Массимо Раньери. В сезоне 2001-2002 гг. она была главной героиней мюзикла «Король лев», который принес ей успех в Германии.

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