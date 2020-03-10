В 3 выпуске 2 сезона ток-шоу «Таємниці ДНК» выясняли, является ли Сергей биологическим отцом Саши. Мужчина отказался выплачивать алименты как только узнал, что ребенок болен диабетом. Чтобы установить справедливость, провели тест ДНК. Подробнее читайте в материале.

Что может заставить отца вдруг отказаться от больного сына? 11-летний Саша мечтает стать врачом, а также избавиться от сахарного диабета. Мать мальчика Екатерина жалуется, что ей катастрофически тяжело финансово обеспечивать ребенка, оплачивать коммунальные услуги и лечение. Три года назад, узнав, что Саше необходима помощь, отец мальчика отказался его не только обеспечивать, но и вообще признавать родным.

В студии «Таємниці ДНК» Екатерина рассказала, что в 8 лет Саша заболел сахарным диабетом. Мальчик сложно пережил потерю бабушки, более того, генетически в роду бабушки был такой недуг. Сразу после этой новости отец перестал общаться с сыном. Сам Саша признался, что очень соскучился по отцу. Он не понимает, почему он внезапно отвернулся от семьи.

Сам же мужчина объяснил: у него достаточно доказательств, чтобы подтвердить, что он не является отцом. Поэтому болезнь Саши не является главной причиной. Свое отцовство оспаривал в суде и пришел на проект «Таємниці ДНК», чтобы доказать, что он не биологический отец.

В студию приехала бывшая свекровь, чтобы защитить своего сына. Любовь Прокофьевна считает, что Екатерина в течение десяти лет использует ее семью и навязывает чужого ребенка. Достаточно эмоционально доказывала, что бывшая невестка «ленивая, лживая и прикрывается инвалидностью ребенка». Более того, мол, в ее жизни был мужчина по имени Виталий, с которым она изменяла.

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У Сергея имеющихся доказательств также не было, а все базировалось исключительно на предположениях. Сашу им не жалко даже несмотря на то, что он болеет сахарным диабетом. Пока алименты составляли 400 гривен, семья не сомневалась в биологической связи. Однако с момента повышения выплат до 2000, мужчина даже нашел потенциального отца.

И чтобы расставить все точки над «і», ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверт с результатами теста ДНК. Вероятность того, что Сергей является отцом Саши, составила 0%. И не смотря на то, что такого не ожидал никто, Катя отметила, что кроме Сергея у нее никого не было. Однако тест ДНК не ошибается никогда, поэтому женщина явно что-то не договорила.

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