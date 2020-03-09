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Гороскоп на 10 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ

09.03.2020

Гороскоп на 10 марта 2020 года расскажет вам, как правильно провести день. Кому стоит отдохнуть, а кому — взяться за работу. Читайте в материале, что сулят звезды на 10 марта 2020 года. 

Овен

Овны должны быть внимательнее к своему окружению. Никто вас не хочет обидеть, но может невзначай принести лишних хлопот в повседневную жизнь.

Телец

У Тельцов хорошие планы на будущее. Все запланированное должно начать сегодня реализовываться. Вы на верном пути, придерживайтесь выстроенной тактики.

Близнецы

Наконец-то вы в правильном месте в нужное время. Не упустите выгодное предложение, которое поступит на работе. 

Рак

Ракам стоит следить за тем, кому и что они говорят. Помните, любое сказанное вами слово в дальнейшем может быть использовано против вас.

Лев

Насторожитесь и прислушайтесь к своему самочувствию. Погода еще обманчива, поэтому не спешите раздеваться и пить холодные напитки. Наоборот, сделайте упор на здоровье и пейте больше витаминов.

Дева

Если вы одиноки, то есть отличная возможность встретить любовь всей своей жизни именно сегодня. А если вы уже в паре, то проведите вечер вместе. Вашим взаимоотношениям этого не хватает.

Весы

У Весов все стабильно. В работе и личной жизни никаких изменений не будет. Но не стоит расслабляться и пускать дела на самотек.

Скорпион

Скорпионы, научитесь принимать помощь от других. Вас окружают настоящие друзья и верный партнер. 

Стрелец

Стрельцам нужно отдохнуть. Вы многое берете на себя, особенно в последнее время. Уделите вечер красоте, расслабьтесь и отвлекитесь от проблем. Совсем скоро им суждено решиться. 

Козерог

Приступайте к реализации планов. Не откладывайте дальше то, что давно требует вашего вмешательства. Дальше может быть поздно. 

Водолей

Ваши родные и близкие давно хотят провести время с вами и поболтать по душам. Приятным сюрпризом будет, если вы приедете без предупреждения и звонка. 

Рыбы

Рыбам нужно воспользоваться выгодным моментом и своим положением. Не бойтесь говорить о своих идеях и выдвигать выгодные предложения. Удача на вашей стороне.

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