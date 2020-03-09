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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Гороскоп на 10 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 10 марта 2020 года расскажет вам, как правильно провести день. Кому стоит отдохнуть, а кому — взяться за работу. Читайте в материале, что сулят звезды на 10 марта 2020 года.
Овен
Овны должны быть внимательнее к своему окружению. Никто вас не хочет обидеть, но может невзначай принести лишних хлопот в повседневную жизнь.
Телец
У Тельцов хорошие планы на будущее. Все запланированное должно начать сегодня реализовываться. Вы на верном пути, придерживайтесь выстроенной тактики.
Близнецы
Наконец-то вы в правильном месте в нужное время. Не упустите выгодное предложение, которое поступит на работе.
Рак
Ракам стоит следить за тем, кому и что они говорят. Помните, любое сказанное вами слово в дальнейшем может быть использовано против вас.
Лев
Насторожитесь и прислушайтесь к своему самочувствию. Погода еще обманчива, поэтому не спешите раздеваться и пить холодные напитки. Наоборот, сделайте упор на здоровье и пейте больше витаминов.
Дева
Если вы одиноки, то есть отличная возможность встретить любовь всей своей жизни именно сегодня. А если вы уже в паре, то проведите вечер вместе. Вашим взаимоотношениям этого не хватает.
Весы
У Весов все стабильно. В работе и личной жизни никаких изменений не будет. Но не стоит расслабляться и пускать дела на самотек.
Скорпион
Скорпионы, научитесь принимать помощь от других. Вас окружают настоящие друзья и верный партнер.
Стрелец
Стрельцам нужно отдохнуть. Вы многое берете на себя, особенно в последнее время. Уделите вечер красоте, расслабьтесь и отвлекитесь от проблем. Совсем скоро им суждено решиться.
Козерог
Приступайте к реализации планов. Не откладывайте дальше то, что давно требует вашего вмешательства. Дальше может быть поздно.
Водолей
Ваши родные и близкие давно хотят провести время с вами и поболтать по душам. Приятным сюрпризом будет, если вы приедете без предупреждения и звонка.
Рыбы
Рыбам нужно воспользоваться выгодным моментом и своим положением. Не бойтесь говорить о своих идеях и выдвигать выгодные предложения. Удача на вашей стороне.