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«Следствие ведут экстрасенсы»: Неужели от ужасных подкладов вымрет целая семья на Днепропетровщине?

08.03.2020

В сегодняшнем 9 выпуске проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Жанна Шулакова и Рубина Цибульская занимались расследованием семейной беды в Днепропетровской области. Но кто желает смерти целой семье? Смотрите прямо сейчас!

следствие ведут экстрасенсы

Ольга Томкевич с Днепропетровщины придерживается замечательной традиции — еженедельно собирает за завтраком всю семью. Мать семейства обожала такие посиделки. Пока три месяца назад один из таких дней не превратился в ад!

Однажды Ольга с мужем вышли за ворота и не поверили своим глазам! Они нашли возле своего дома похоронные венки! Когда рассмотрели их, то ужаснулись! Они были все в земле, а черная лента давно выцвела.

Ольга в слезах побежала расспрашивать соседей. Но никто не видел, кто и когда именно принес венки. По словам женщины, врагов у семьи нет. Ни с кем из односельчан они не ссорились.

Страшную находку решили немедленно уничтожить. Казалось бы, подклад ликвидировали, все должно было быть нормально. Но с тех пор жизнь семьи перевернулась с ног на голову! Ольге кажется, будто вся нечисть с кладбища переселилась в их дом!

В доме сами по себе стали открываться двери и даже лопнуло и разбилось стекло в окне! Ночью со двора раздается жуткий стон, от которого в жилах стынет кровь А самое страшное, что за жильцами дома будто кто-то постоянно наблюдает, чем доводит их до настоящих истерик!

А вскоре на территории дома стала появляться какая-то зловещая тень! Сын Ольги, 19-летний Виталий, уже даже боится приезжать к маме. Но кто наведывается в гости к семье? И дух какой девушки являлся членам семьи? Смотрите в полном 9 выпуске проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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