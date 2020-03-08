В выходной, 9 марта, ожидается полная Луна. Этот день будет иметь мощную энергетику. Не упустите свой шанс запрограммировать себя на счастье, здоровье, любовь и процветание. В период с 10 по 15 марта будет убывающая Луна, поэтому может появиться легкая усталость, активность и жизненная энергия уменьшится, возможны перепады настроения. Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 расскажет, что приготовила судьба для каждого знака зодиака отдельно.

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Гороскоп на неделю ― Овны

На этой неделе ожидайте интересные повороты судьбы. Однако не спешите принимать важные решения, сначала все тщательно обдумайте. Не стоит действовать сгоряча и вступать в споры с друзьями. В сфере финансов дела пойдут вверх, если будете прислушиваться к советам специалистов в этой сфере. Выходные лучше провести с семьей за городом.

Гороскоп на неделю ― Тельцы

На этой неделе в области партнерских отношений стоит быть более решительными. Будьте уверены в себе и проявляйте инициативу. Если ваши идеи игнорируют, запаситесь терпением и не думайте о том, что вы ни на что не способны. Стоит только поверить в себя и успех не заставит себя ждать. Выходные проведите в компании единомышленников.

Гороскоп на неделю ― Близнецы

На этой неделе вам стоит сдерживать свои негативные эмоции и не впадать в депрессию. Подумайте о том, каких высот вы уже достигли. Все проблемы вскоре наладятся, стоит только немного подождать. Тем более, в сфере личных отношений ожидайте новое знакомство с потенциальным партнером. В выходные лучше отправиться в небольшое путешествие с друзьями.

Гороскоп на неделю ― Раки

В начале недели вас ожидает невероятный успех в сфере любовных отношений. Если вы до сих пор были одинокими, наступит прекрасное время наконец почувствовать себя любимыми. Ваша судьба уже совсем рядом. На этой неделе вам может показаться, что все идет не так, как надо. Однако не стоит унывать, потому что Вселенная подготовила для вас невероятные возможности и никто не знает, какими путями она ведет вас к ним. В выходные не сидите дома, отправляйтесь в незапланированное путешествие, это принесет вам пользу.

Гороскоп на неделю ― Львы

В первой половине недели возможны конфликтные ситуации в семье. Чтобы этого избежать, посвятите время общению с семьей. Это вас очень сблизит. В середине недели ожидайте финансовое вознаграждение со стороны руководства. Потратьте эти деньги на приятные подарки для близких. В выходные стоит выбраться всей семьей на пикник и весело провести время.

Гороскоп на неделю ― Девы

Девы уже давно мечтают о семейном уюте и веселом детском смехе. На этой неделе ожидайте заботу со стороны любимого человека. Вы почувствуете себя очень счастливыми, ведь есть большой шанс наконец перейти на новый уровень в отношениях. Середина недели предвещает большой шанс получить новую должность на работе. Однако только в том случае, если вы сами проявите инициативу. Выходные лучше провести на природе, это зарядит вас энергией.

Гороскоп на неделю ― Весы

На этой неделе вам стоит подумать о том, как вы относитесь к окружающим. Помните о правиле бумеранга: как вы к людям, так и они к вам. В сфере финансов дела пойдут вверх. Поэтому не скупитесь, тратьте деньги на себя с удовольствием. В середине недели ожидайте встречи со старым другом. Выходные проведите вне дома, ведь есть большой шанс встретить свою судьбу.

Гороскоп на неделю ― Скорпионы

На этой неделе у вас будет очень приподнятое настроение, ведь вы осознаете, что у вас есть все для счастья. Также ожидайте приятный сюрприз от любимого человека. Середина недели будет благоприятной для занятия хобби. Конец недели предвещает появление хороших идей, которые принесут дополнительный заработок. Выходные проведите вместе с семьей на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю ― Стрельцы

Эта неделя будет достаточно продуктивной для вас. Однако не отдавайтесь полностью работе, посвятите немного времени для отдыха. Распределите правильно время между работой и отдыхом. В этот период постарайтесь не вступать в конфликты с близкими, ведь слова, брошенные сгоряча, приведут к необратимым событиям. Выходные проведите в одиночестве и сделайте для себя приятный подарок.

Гороскоп на неделю ― Козероги

В первой половине недели вы будете очень взволнованы из-за финансовых трудностей. Однако не отчаивайтесь, все решится до конца недели. У вас очень хорошая поддержка со стороны родных, положитесь на них. Также есть большой шанс встречи с давними знакомыми, в кругу которых будет ваш будущий любимый человек. Поэтому не сидите дома, если вас приглашают, идите навстречу своей судьбе. Выходные проведите за интересным для вас занятием.

Гороскоп на неделю ― Водолей

На этой неделе на вас может свалиться много работы, что приведет к небольшой панике. Однако не отчаивайтесь, вам стоит успокоиться и обдуманно сделать всю возложенную на вас работу. Если будете действовать взвешенно, для вас никакая работа не страшна. Все знакомства, которые будут на этой неделе, принесут вам только пользу. А некоторые даже будут иметь романтическое продолжение. Выходные проведите с друзьями, которых давно не видели.

Гороскоп на неделю ― Рыбы

На этой неделе вам стоит определиться с приоритетами и поставить для себя новые цели. Вам стоит выйти из зоны комфорта и начать заниматься тем, чем давно хотели, но не хватало смелости. В сфере любовных отношений вас ждет только успех. Вы кому-то очень понравились, оглянитесь, этот человек совсем рядом. Скоро он даст о себе знать. В карьерной сфере ожидайте получения должности своей мечты. В выходные будет благоприятное время для путешествий вместе со своими единомышленниками.

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