Гороскоп на 9 марта 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто должен задуматься о своей жизни, а кому нужна поддержка близких? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Вы бросаетесь из крайности в крайность. Постарайтесь найти баланс и не пытайтесь успеть все. У вас не получится. Только четкий план.

Телец

Сложный день. Вы боитесь не успеть воплотить в жизнь свои мечты. Так не откладывайте их на потом. Вперед, к новым свершениям.

Близнецы

Вашим чувствам пора вырваться на волю. Долой рационализм и правильность. Пусть балом правят чувства и желания.

Рак

Вы слишком резки и прямолинейны. Вам стоит рассматривать проблему более глобально. Ну или спросите совета у опытных людей.

Лев

Ваши финансы не терпят расточительства. Составьте план покупок на месяц и следуйте ему. Не поддавайтесь импульсу, не тратьте лишнего.

Дева

Вы устали и хотите на ручки. Оно и понятно. Так много, как вы, работать нельзя. Поспешите в отпуск.

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Весы

Вы в растерянности. Для того, чтобы принять правильное решение, сначала нужно понять, чего вы хотите. Так что посвятите день раздумьям.

Скорпион

Ваша душа желает праздника. Только в процессе гуляний главное не натворить дел, за которые потом будет стыдно.

Стрелец

Возможны конфликты со второй половинкой. Однако не стоит убегать от проблем на работу. Лучше сразу решить спор.

Козерог

Вы погрязли в домашних хлопотах. Но эта работа сама себя не сделает. Поэтому соберитесь. И вперед, к чистоте!

Водолей

Сегодня вам понадобится поддержка близких людей. Вы опустошены. Только не следуйте слепо советам. Думайте своей головой.

Рыбы

Вы в раздумьях. Не знаете, что делать со своей жизнью? Отложите решение этого вопроса на завтра. Утро вечер мудреннее.

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