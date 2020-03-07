2 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 приготовил для зрителей множество сюрпризов. Тридцать лучших профессиональных шефов страны продолжили борьбу за заветное место в двадцатке лучших. С какими испытаниями встретились профи? Кто поднялся на балкон? Подробнее читайте в материале.

Во втором выпуске кулинарного шоу на кухне появилось 30 лучших профессиональных шефов Украины. В борьбе за место в 20-ке лучших, профессионалы с энтузиазмом вступили в кулинарный бой. Во время первого испытания участники крутили своеобразное колесо фортуны. На каждом из 2 отсеков были написаны блюда, например: чебурек и эклер. Задача кулинаров заключалась в том, чтобы придумать третье, совершенно новое блюдо, которое будет в себе сочетать элементы и чебурека, и эклера.

Во время второго испытания участники вновь поделились на команды. Под коробками они получили набор продуктов, которые найдутся в холодильниках простых украинцев: субпродукты, капуста, морковка, куриные головы и лапки. Профессионалы подавали судьям блюда на миллион, которые они приготовили из дешевых ингредиентов. Открытием стал Эдуард Канарян, Александр Цвигун и Валентин Брайчук, которые приготовили нереальную куриную лапку!

Последнее испытание заключалось в приготовлении блюд высокой кухни используя говяжью голову. Кому же из кулинаров удалось справится с задачей и попасть в заветную двадцатку?

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Не пропустите захватывающий 3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже в следующую субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

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