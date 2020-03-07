Жанна Шулакова и Рубина Цибульская будут заниматься расследованием страшного дела в Днепропетровской области. Не пропустите новый 9 выпуск программы «Следствие ведут экстрасенсы» уже в это воскресенье, 8 марта, в 19:00 на телеканале СТБ!

У Ольги Томкевич из Днепропетровщины есть замечательная традиция — каждое воскресенье собирать за завтраком всю семью. Мать семейства обожала такие утренние посиделки. Пока три месяца назад одно утро не превратилось в кошмар!

Ольга с мужем вышли за ворота и не поверили своим глазам: они нашли возле дома венки с кладбища! Когда рассмотрели их, то ужаснулись! Они были все в земле, а черная лента давно выцвела.

Ольга в слезах побежала расспрашивать соседей. Но никто не видел, кто и когда принес венки. По словам женщины, врагов у семьи нет. Ни с кем из односельчан они не ссорились.

Страшную находку решили немедленно уничтожить. Казалось бы, подклад ликвидировали, все должно быть нормально. Но с тех пор жизнь семьи перевернулась с ног на голову! Когда бедная женщина говорит об этом, то начинает плакать. Но кто хочет свести семью в могилу? И какие страшные факты раскроют экстрасенсы в конце программы! Не пропустите 9 выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» уже в это воскресенье, 8 марта, в 19:00 на телеканале СТБ!

Больше по теме: «Следствие ведут экстрасенсы»: какого убитого мальчика оплакивала жестоко убитая девушка?

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: Какой таинственный призрак пытается затащить женщину в мир мертвых? В 9 выпуске Следствие ведут экстрасенсы Жанна Шулакова и Рубина Цибульская будут заниматься расследованием страшного дела в Днепропетровской области. Какие страшные факты раскроют экстрасенсы в 9 выпуске?

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ