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Премьера проекта «Холостяк»-10 вошла в топ-3 лучших телепрограмм пятницы

07.03.2020

6 марта состоялась премьера главного проекта весны «Холостяк»-10. Пилот Макс Михайлюк стал новым Холостяком, который провел свою первую в жизни Церемонию роз. А телеканал СТБ взлетел с неземным главным героем к рекорду. Больше о достижениях и успехах премьерного выпуска реалити «Холостяк»-10 —  читайте в материале.

холостяк 10

Премьера 10 сезона проекта «Холостяк» составила общую долю 13,2%, а во время Церемонии роз достигла 16% (по результатам телесмотрения аудитории 18— 54, города 50+).

Больше по теме: Холостяк Макс Михайлюк эксклюзивно о критериях девушки своей мечты

1 выпуск побил рекорд с весны 2018 года, а также вошел в топ-3 лучших телепрограмм пятницы. Сейчас СТБ занял второе место по дню всех телеканалов!

Зрители активно делились впечатлениями от просмотра в социальных сетях, отмечая, что сезон точно обещает быть интересным!

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