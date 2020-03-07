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Холостяк Макс Михайлюк эксклюзивно о критериях девушки своей мечты

07.03.2020

Состоялась главная премьера весны «Холостяк»-10. Неземной, уверенный в себе, профессионал своего дела — Макс Михайлюк — познакомился с девушками. Каждая из них попытается построить успешные и долгосрочные отношения с Холостяком. А пока, эксклюзивно для редакции STB.UA Макс рассказал, что важно в девушках, допустим ли контроль и что точно неприемлемо. Блиц-опрос Холостяка — читайте в материале. 

макс михайлюк

Макс, расскажи, как относишься к женской инициативе? Например, девушка сама приглашает на свидание, подходит познакомиться…

Абсолютно нормально, в этом ничего плохого нет. Так даже легче (смеется. — Прим. ред.).

А к чрезмерному контролю?

Миллион раз писать не нужно, но узнать, где ты и как ты – это нормально. Конечно, не звонить каждые пять минут (улыбается. — Прим. ред.). Должны быть чувство меры и доверие.

Есть что-то, чего ты не приемлешь в девушке?

Ложь, лицемерие, меркантильность и чрезмерную глупость.

Как относишься к вредным привычкам?

Мне неприятно, когда девушка курит. А еще, честно говоря, не очень люблю, когда девушка пьет пиво. Мне кажется, это не женский напиток.

Если у девушки есть ребенок, ты готов встречаться с ней?

Мне бы хотелось завести своих детей. Но если у девушки есть ребенок, это не будет помехой. Я люблю детей.

Какой возраст избранницы ты рассматриваешь?

У меня нет четкого убеждения, например, что возраст моей девушки должен быть от 22 до 28 лет и никак иначе (смеется. — Прим. ред.). Главное – какой человек рядом со мной.

А девушка, по-твоему, должна уметь готовить?

Да, обязательно! (Улыбается. — Прим. ред.)

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Какая из девушек подойдет всем предпочтениям Холостяка? Или быть может чувства возьмут верх, и все критерии отойдут на второй план? Не пропустите продолжение 10-го сезона романтического реалити «Холостяк» в пятницу в 19:00! И узнайте, как Макс продолжит знакомство и новую историю с участницами. 

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