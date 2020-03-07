Гороскоп на 8 марта 2020 года поможет вам принять правильное решение. Кому стоит посвятить весь день отдыху, а кто должен стать более ответственным? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овны

Вам стоит быть немного мягче по отношению к своему любимому человеку. Главное, держать себя в руках и не устраивать ссоры на пустом месте.

Тельцы

Неоднозначный день. Есть высокая вероятность мелких ссор. Хотя приятный сюрприз от второй половинки полностью исправит ситуацию.

Близнецы

Взгляните правде в глаза: во всех ваших проблемах виноваты вы сами. Постарайтесь исправить ситуацию и не бойтесь просить помощи.

Раки

Посвятите день семье. У вас все отлично, но чуть больше романтики вам не помешает.

Львы

На вас возлагают большие надежды на работе. Не пугайтесь огромному количеству заданий. Вы со всем справитесь.

Девы

Не смотря на праздник, вам стоит завершить все неоконченные дела. Вечер проведите в кругу близких людей.

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Весы

Гармоничный и спокойный период для Весов – проводите максимум времени в кругу родных и близких людей, в разговорах о жизни и философских размышлениях.

Скорпионы

Прекрасный день. Вас начнут радовать любимые с самого утра. Однако и вы тоже должны сделать несколько сюрпризов. И не забудьте поблагодарить за подарки.

Стрельцы

Прекрасный день. Самое время отправиться в отпуск. И пусть вас не пугают неоконченные дела. Вы заслужили отдых.

Козероги

День проведите в спокойной обстановке. Лучше всего откажитесь от шумных вечеринок. Они сейчас вам ни к чему.

Водолеи

Вы готовы признаться в любви своей половинке или просто другу, который не догадывается о ваших чувствах. Идите ва-банк. Это отличная возможность изменить жизнь.

Рыбы

Прекратите суетиться. Спешка ни к чему хорошему не приведет. Только ошибок наделаете. Постарайтесь быть более ответственными.

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