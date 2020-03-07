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Что подарить девушке на 8 Марта по знаку зодиака

07.03.2020

Из года в год мужчины ломают голову над тем, какие подарки выбрать для женщин на 8 Марта. Что подарить любимой? Чему будет рада коллега или босс? Воспользуйтесь советами дважды победителя «Битвы экстрасенсов», постоянного эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящего и астролога Хаяла Алекперова. Будьте уверены — ваш подарок будет самым лучшим!

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«Я подготовил своего рода рецепт успеха в выборе подарков к Международному женскому дню. Все, что нужно, знать, – к какому знаку зодиака принадлежит женщина, которой вы выбираете подарок. В первую очередь эти советы для мужчин, но они, конечно же, будут полезными и для женщин, которые хотят поздравить своих родных, подруг, знакомых или коллег», – рассказал Хаял.

Овны

Женщины-Овны – невероятно активны  и весьма эксцентричны. Они не привыкли скромничать или теряться в серой массе. А потому, выбирая подарок представительницам данного созвездия, постарайтесь, чтобы он был ярким и подчеркивал их индивидуальность. Косметика, аксессуары или предметы интерьера – на чем бы вы ни остановились, стоит выбирать яркие и необычные цвета, запоминающиеся формы или принты.

Тельцы

Несмотря на то, что Тельцы создают впечатление мягких и мечтательных натур, по природе своей они очень практичны. А потому больше всего обрадуются подарку, который станет полезным в быту или в повседневном применении. Так что, собираясь порадовать Тельцов подарком, обратите внимание на практичные и многофункциональные вещи.

Близнецы

Неконфликтные и общительные  женщины-Близнецы привыкли шагать по жизни легко и непринужденно. Они всегда открыты новому и постоянно стремятся к саморазвитию. А потому подарок-впечатление вроде интересного мастер-класса, семинара или путешествия станет прекрасным выбором, который порадует Близнецов.

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Раки

Представительницы созвездия Рак обладают идеальным вкусом. Изящность форм, утонченность – то, что привлекает их как в одежде, так и в интерьере. Женщин-Раков порадует классика в любых ее проявлениях – будь то маленькое черное платье или красивая белая скатерть.

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Львы

Представительницы созвездия Лев невероятно прогрессивны. Они всегда в курсе модных новинок и нередко принадлежат к рядам фешн-авангарда. Вещицы из новых коллекций, новинки техники или нашумевшая книга-бестселлер, которая только-только вышла, – то, что надо в случае Львов.

Девы

Спокойные и сдержанные Девы ценят мир, что называется, «без прикрас». Лаконичные вещи, не отягощенные чрезмерным декором, – то, что Девы оценят по достоинству. Если вы решили покупать парфюм – стоит обратить внимание на классику, без сумасшедших ноток и сочетаний. А в одежде и аксессуарах лучше отдать предпочтение спокойным тонам.

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Весы

Креативные и общительные Весы терпеть не могут общего подхода. Особенно, если дело касается подарков. А потому, чтобы угодить женщинам-Весам, нужно провести небольшое исследование: изучить их увлечения и интересы. Так, билет на долгожданную премьеру фильма с любимым актером они оценят гораздо больше, чем, скажем, дорогостоящий парфюм.

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Скорпионы

Женщины-Скорпионы никогда не кричат всему миру о своем успехе. За них все говорит внешний вид. Солидность и безупречное качество – вот что как нельзя лучше характеризует их предпочтения в вещах или одежде. А потому лучше выбрать для них подарки, пусть и не грандиозные, но произведенные известными брендами, нежели купить дорогую подделку.

Стрельцы

Женщины-Стрельцы харизматичны, чувственны и сентиментальны. В подарках они обращают внимание не на стоимость вещей, а на их подачу. А потому романтический ужин, поздравление в стихах или упакованный лично вами презент станет для них незабываемым и очень ценным.

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Козероги

Упрямые и уверенные в себе женщины-Козероги очень тщательно подходят к подбору вещей, которые их окружают, и при этом полагаются в основном на собственный вкус. Выбирая им презент, легко не угадать с цветом, тоном или даже полутоном вещи. А потому подарок-сертификат станет прекрасной альтернативой, если вы досконально не знаете вкусов Козерога.

Водолеи

Женщины-Водолеи воспринимают мир с помощью впечатлений. Они запомнят не только цвет рубашки, которую вы надевали месяц назад, но также аромат духов и даже шампуня, которым вы пользуетесь. И лучшим подарком для них станет то, что помогает улучшить впечатления об окружающем мире. А потому парфюмерия, аромасвечи  или соли для ванн станут прекрасным подарком, который наполнит не один день Водолеев яркими воспоминаниями.

Рыбы

Женщины-Рыбы – творческие и неординарные личности. В подарках они ценят креатив. А потому что-то, сделанное вашими руками, станет просто беспроигрышным вариантом презента. Также Рыбы обожают яркие, индивидуальные вещи. Поэтому, даже если вы выбираете классическое ювелирное украшение, стоит заморочиться с гравировкой и красивой коробочкой, в которой все это преподнесете.

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