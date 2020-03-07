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8 Марта: история возникновения праздника и интересные факты

07.03.2020

Мы привыкли 8 Марта праздновать Международный женский день, или, проще говоря, «день женщин», с цветами и подарками для прекрасной половины человечества. Но сегодня мало кто задумывается над тем, что истинная история праздника 8 Марта уходит корнями в  борьбу целого поколения женщин за свои права в начале ХХ века. 8 Марта в Украине все еще остается государственным праздником.

8 марта

8 Марта: история праздника

По одной из версий, в Нью-Йорке весной 1857 года текстильщицы вышли с протестом на улицы города, требуя улучшить условия труда и увеличить уровень зарплат. А в 1908 году все в том же Нью-Йорке социал-демократы вышли на митинг, посвященный равноправию женщин. Считается, что порядка 15 000 женщин добивались для себя избирательного права. И с 1909 года американскими социалистами был объявлен Национальный женский день, который отмечался в последнее воскресенье февраля.

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8 марта

8 Марта: праздник, предложенный Кларой Цеткин

В 1910 году в Копенгагене состоялась ІІ Международная социалистическая женская конференция, на которой Клара Цеткин предложила учредить Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права. Предполагалось, что в этот день женщины будут привлекать внимание общественности к гендерным проблемам.

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Международный женский день в ООН

ООН начиная с 1975 года проводила Международный женский день именно 8 марта. Интересно, что в 1977 году Генассамблея ООН в своей резолюции предложила другим странам отметить любой день этого года как День борьбы за права женщин и международный мир ООН. Также ООН приурочивает все мероприятия, посвященные этому дню, к 8 марта.

8 марта

8 Марта в Украине

В 2017 году Украинский институт национальной памяти предложил декоммунизировать календарь государственных праздников, к которым отнесли и 8 Марта. Таким образом, вместо Международного женского дня было предложено установить 9 марта Шевченковский день. Также в качестве альтернативы 8 Марта выступает и День семьи. Но в 2019 году 8 Марта все еще остается государственным праздником и выходным днем.

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