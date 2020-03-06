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Такого еще не было: Холостяк Макс Михайлюк отказался вручать розу первого впечатления

06.03.2020

Главным героем проекта «Холостяк»-10 впервые стал пилот! Макс Михайлюк без проблем преодолевает силу притяжения и поднимает в небо самолеты. Также впервые уверенный, смелый и отважный Холостяк меняет правила и отказывается вручать розу первого впечатления. Почему? Узнайте в нашем материале!

холостяк макс михайлюк

Самая красивая и сказочная премьера весны «Холостяк»-10 — долгожданное событие для всех зрительниц. Первая вечеринка напоминает бал золушек, которые приезжают на карете в поисках принца. В реалити действуют свои правила: принц — это Холостяк, карета — лимузин, а главное признание вечера — роза первого впечатления.

Однако в 10 сезоне проекта «Холостяк» Макс Михайлюк уверенно заявляет, что будет действовать по-другому: «Я не буду вручать розу первого впечатления, так как выбрать и выделить одну из вас всех — невозможно. Вы все прекрасны».

Стоит отметить, что это станет настоящим прецедентом в истории реалити «Холостяк». И несмотря на то, что многие девушки возмутились такому, Макс имеет право поступать согласно своим правилам.

Участницы отметили, что роза первого впечатления — это обязательный момент вечера. Для каждой важно было удивить и запомниться. Поэтому девушки прибегали к всевозможным способам.

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Приезжали с необъятными красными крыльями

холостяк 10

Вылезали из багажника

холостяк 10
Устраивали лазерное музыкальное шоу

холостяк 10

Танцевали на шесте

И даже без шеста

холостяк 10

Устраивали романтические ужины

холостяк 10

И заключали договор

холостяк 10

Несмотря на это, в конце выпуска состоялась первая Церемония роз. Макс Михайлюк сделал свой выбор и вручил розы 16-ти девушкам. Как будут складываться отношения дальше — смотрите каждую пятницу в 19:00 на телеканале СТБ!

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