Главным героем проекта «Холостяк»-10 впервые стал пилот! Макс Михайлюк без проблем преодолевает силу притяжения и поднимает в небо самолеты. Также впервые уверенный, смелый и отважный Холостяк меняет правила и отказывается вручать розу первого впечатления. Почему? Узнайте в нашем материале!

Самая красивая и сказочная премьера весны «Холостяк»-10 — долгожданное событие для всех зрительниц. Первая вечеринка напоминает бал золушек, которые приезжают на карете в поисках принца. В реалити действуют свои правила: принц — это Холостяк, карета — лимузин, а главное признание вечера — роза первого впечатления.

Однако в 10 сезоне проекта «Холостяк» Макс Михайлюк уверенно заявляет, что будет действовать по-другому: «Я не буду вручать розу первого впечатления, так как выбрать и выделить одну из вас всех — невозможно. Вы все прекрасны».

Стоит отметить, что это станет настоящим прецедентом в истории реалити «Холостяк». И несмотря на то, что многие девушки возмутились такому, Макс имеет право поступать согласно своим правилам.

Участницы отметили, что роза первого впечатления — это обязательный момент вечера. Для каждой важно было удивить и запомниться. Поэтому девушки прибегали к всевозможным способам.

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Приезжали с необъятными красными крыльями

Вылезали из багажника



Устраивали лазерное музыкальное шоу



Танцевали на шесте

И даже без шеста



Устраивали романтические ужины



И заключали договор



Несмотря на это, в конце выпуска состоялась первая Церемония роз. Макс Михайлюк сделал свой выбор и вручил розы 16-ти девушкам. Как будут складываться отношения дальше — смотрите каждую пятницу в 19:00 на телеканале СТБ!

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