Первая вечеринка всегда удивляет зрителя образами девушек. Каждый год участницы ответственно и серьезно подходят к выбору наряда, в котором предстанут перед Холостяком. Платья, костюмы и даже джинсовые шорты идут в ход, когда вопрос касается первого впечатления. Ведь ни для кого не секрет, что встречают по одежке. Самые яркие образы участниц проекта «Холостяк»-10 — смотрите в материале.

Кристина первой знакомилась с главным героем. Образ девушки всецело передает ее натуру и мечтательность. Воздушное, пышное платье в пол с цветочным принтом.

Юлия также подобрала вечерний наряд себе под стать. Платье винного цвета с мелким шиммером в пол.

Дана не прятала красивые ноги и декольте, поэтому надела коктейльное платье нежно-розового цвета.

Еще одна участница, которая решила показать ноги и оголить плечи, — Лея.

Анна надела бархатное платье темно-зеленого цвета с глубоким декольте, подобрав крупный аксессуар в виде массивного обруча.

Выбор Наташи был более лаконичным и прагматичным — белый классический костюм.

Пожалуй, самым ярким и незабываемым образом вечера стало красное платье в пол с… крыльями. И несмотря на то, что Алена не получила розу, запомниться девушке удалось так точно.

Гимнастка Даша выбрала светлое платье персикового тона.

В качестве подарка Максу, Алена приготовила танец на шесте. И чтобы показать свои длинные ноги, решила сразу приехать в джинсовых шортах.

Лера запомнилась не только остроумными шутками, подарком в виде подсолнечного масла, но и серебристым платьем-мини.

Аня заключила договор с Максом, как настоящий юрист. И цвет своего образа подобрала также строгий и лаконичный — черный.

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