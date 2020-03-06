Куда пойти 8 марта в Киеве: афиша мероприятий

Совсем скоро придет весна, а с ней — прекрасный праздник 8 Марта. Каждая женщина хочет провести этот день особенно, ведь только сегодня мужчины будут исполнять все их прихоти. Чтобы провести этот день незабываемо, редакция STB.UA специально для вас подготовила интересные события в Киеве на 8 марта. Подробности читайте в материале.

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Концерт «Pianoбой»

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Киевский дворец спорта

Стоимость: от 290 грн

Фронтмен группы «Pianoбой» Дмитрий Шуров готовит свой грандиозный концерт, который состоится 8 марта в сопровождении симфонического оркестра. Концерт посвящен 10-летнему юбилею группы. Вы сможете вживую услышать песни из нового альбома «ХІСТОРІ» и собственными глазами увидеть трогательную шоу-программу.

Джазовые истории любви

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Киев, Дом архитектора

Стоимость: от 250 грн

Прекрасная новость для любителей джаза, потому что 8 марта вы получите невероятное наслаждение! В исполнении лучших джазменов Киева прозвучат музыкальные произведения из репертуара Эллы Фитцджеральд, Билли Холидей, Сары Вон, Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Рея Чарльза и многих других икон джазовой музыки, композиции которых стали мировыми шедеврами.

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Точка G – Generation of improv!

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Киев, Freedom Hall / Фридом Холл

Стоимость: от 350 грн

«Точка G – Generation of improv» — это импровизационное комедийное шоу, в котором харизматичные актеры поднимут вам настроение и подарят незабываемые эмоции. Каждый сможет повлиять на будущий ход событий. Вся история будет создаваться на ваших глазах и с ваших фантазий. Никакого сценария, лишь импровизация!

Stand up о женщинах и другие заморочки

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Киев, Дом звукозаписи Украинского радио

Стоимость: от 200 грн

Любителям тонкого юмора и тем, кто не против посмеяться над отношениями со своим партнером стоит посетить стендап одного из лучших комиков — Макса Вышинского. В этот вечер вы услышите достаточно оригинальные шутки, взятые Максом из реальной жизни. Не пропустите уникальную возможность весело провести время!

Классическая музыка любви

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Киев, Кирха Святой Екатерины

Стоимость: от 150 грн

Если вы хотите провести этот весенний вечер в сопровождении прекрасной музыки, тогда это событие именно для вас. У вас будет прекрасная возможность услышать мировые шедевры в исполнении молодого и талантливого оркестра из репертуара Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Жоржа Бизе, Мирослава Скорика.

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Оркестр «Lords of the Sound » — « Love Story »

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Киев, Центр культуры и искусств НТУУ «КПИ»

Стоимость: от 350 грн

8 марта вас ждет море музыки на любой вкус! Программа «Love Story» создается специально к Женскому дню, поэтому ее точно стоит посетить. Собственными ушами вы услышите мировые хиты из репертуара Уитни Хьюстон, Стинга, Глории Гейнор, а также получите массу удовольствия от саундтреков из фильмов «Титаник», «Ромео и Джульетта», «Амели», «La La Land» и т.п.

Lady’s Painting Party — праздник женской красоты и живописи

Когда: 7 марта, 17:00; 8 марта, 11:00

Где: Киев, Студия творческого резонанса

Стоимость: 600 грн

Занятия творчеством всегда вдохновляют, поэтому в этот прекрасный день стоит забыть обо всех заботах и посвятить время себе. Во время мастер-класса вы получите удовольствие от приятной музыки, найдете единомышленников и будете рисовать собственную романтическую композицию. Не волнуйтесь, если вы не умеете рисовать, ведь профессиональные преподаватели вам во всем помогут и, возможно, вы откроете в себе новый талант.

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