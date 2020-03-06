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Кто раздел Холостяка Макса на Первой вечеринке?
Состоялась премьера романтического проекта «Холостяк»-10. Макс Михайлюк познакомился с девушками. Кто-то удивлял ужином, кто-то — заключал договор, а кто-то раздел главного героя уже на Первой вечеринке. Кому и как это удалось — читайте в материале.
Каждый год девушки придумывают новые способы удивить главного героя. Конечно, женские хитрости не знают границ. Дана — эффектная и яркая блондинка, которая заинтриговала Макса с первых слов. Девушка отметила, что как только Холостяк захочет расслабиться, — пусть даст знать.
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Первая вечеринка — процесс интересный, но в то же время долгий. Макс решил воспользоваться подарком и пригласил Дану на личное общение. Девушка проявила себя смело, когда заявила, что она массажист-реабилитолог и готова помочь Максу расслабиться.
Главный герой отметил, что не откажется от массажа и… снял рубашку. Такого еще не было в истории проекта. Однако Дана смогла расположить мужчину и заполучить должное внимание Макса.