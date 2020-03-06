Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Кто раздел Холостяка Макса на Первой вечеринке?

06.03.2020

Состоялась премьера романтического проекта «Холостяк»-10. Макс Михайлюк познакомился с девушками. Кто-то удивлял ужином, кто-то — заключал договор, а кто-то раздел главного героя уже на Первой вечеринке. Кому и как это удалось — читайте в материале.  

макс михайлюк

Каждый год девушки придумывают новые способы удивить главного героя. Конечно, женские хитрости не знают границ. Дана — эффектная и яркая блондинка, которая заинтриговала Макса с первых слов. Девушка отметила, что как только Холостяк захочет расслабиться, — пусть даст знать.

Больше по теме: Я Макс и я Холостяк: что известно о новом главном герое «Холостяк»-10

Первая вечеринка — процесс интересный, но в то же время долгий. Макс решил воспользоваться подарком и пригласил Дану на личное общение. Девушка проявила себя смело, когда заявила, что она массажист-реабилитолог и готова помочь Максу расслабиться. 

Главный герой отметил, что не откажется от массажа и… снял рубашку. Такого еще не было в истории проекта. Однако Дана смогла расположить мужчину и заполучить должное внимание Макса. 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить