Успешный, уверенный и профессиональный пилот Макс Михайлюк — главный герой романтического реалити «Холостяк»-10. Мужчина пришел на проект встретить любовь и построить крепкие, долгосрочные и надежные отношения. Как показал прошлый сезон на телеканале СТБ — это реально! Редакция STB.UA предлагает вам сделать свой прогноз, кто же из участниц пройдет долгий путь от первой вечеринки до финала, где получит заветное кольцо!

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