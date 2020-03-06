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Изменение графика выхода «Спіймати Кайдаша» и «Слепая»

06.03.2020

9 марта — официальный выходной. В связи с этим в эфире телеканала СТБ произошло изменение графика выхода сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Слепая». Детальнее читайте в нашем материале. 

слепая

В понедельник на телеканале СТБ произойдет изменение в программе телепередач, связанное с празднованием Международного женского дня. Так, 9 марта в 12:30 в эфир выйдет повтор 1‒7 серий нового сериала «Спіймати Кайдаша» с перерывом в 17:30 на «Вікна-Новини». А в 20:00 в эфир выйдут новые 8 и 9 серии фильма. 

Сериал, основанный на реальных событиях, «Слепая» в понедельник транслироваться не будет. 

Во вторник, 10 марта, в 18:00 в эфир выйдут 2 новые серии сериала «Слепая». В 20:00 состоится повтор 8 серии «Спіймати Кайдаша», а затем ‒ в 21:00 ‒ в эфир выйдет новая 9 серия. 

Больше по теме: Как звезды СТБ отреагировали на сериал «Спіймати Кайдаша»

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