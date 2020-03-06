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Что подарить маме на 8 Марта

06.03.2020

Что подарить на 8 Марта маме? Этот вопрос всегда актуален, ведь мама  самый дорогой человек для каждого из нас. Придумать гениальную идею подарка маме на 8 Марта  сложная задача. Но редакция STB.UA решила вам помочь и подготовила список оригинальный идей для подарков.

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Только мама смотрит на нас глазами, полными любви, готовит самый вкусный борщ и примет нас любыми, в моменты взлетов и падений.

Что подарить маме на 8 Марта: оригинальные идеи

Ваучер в SPA

Каждая мама  это пчелка-труженица. Поэтому идеальным вариантом подарка на 8 Марта является ваучер в SPA-центр. Там ее будут ждать разные виды массажа, шоколадное обертывание, скрабирование, пилинг и возможность действительно  ощутить себя центром Вселенной.

Культурный совместный отдых

Для любой мамы совместная прогулка со своим ребенком будет только в радость. Продумайте культурную программу на весь день, чтобы мама и отдохнула, и зарядилась позитивными эмоциями. Вот несколько вариантов, куда можно пойти с мамой:

  • Кинотеатр
  • Театр
  • Ресторан
  • Чайная церемония
  • Мастер-класс

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Фотосессия

Когда дети далеко, мамочки с упоением пересматривают старые детские фото. Пополнить домашнюю коллекцию фотографий, которая будет греть мамину душу, можно несколькими способами:

  • Совместная фотосессия
  • Индивидуальная фотосессия для мамы
  • Если вы очень далеко, то ваше улыбчивое фото в красивой рамке непременно станет главным подарком на 8 Марта.

Техника

Самое время побаловать маму новой техникой, которая облегчит домашние хлопоты или наладит коммуникацию между вами. Ловите несколько оригинальных идей для подарков маме на 8 Марта:

  • Робот-пылесос
  • Кофемашина
  • Смартфон
  • Планшет
  • Увлажнитель воздуха

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Тепло и уют

Мамы всегда окружают нас заботой, теплом и уютом, стараются сделать нашу жизнь максимально комфортной. Теперь наша очередь заботиться о мамах, поэтому предлагаем несколько идей для подарка на 8 Марта:

  • Теплые носочки
  • Шарф
  • Домашний халат
  • Ортопедическая подушка или матрас
  • Плед

Косметические наборы

Любое косметическое средство в качестве подарка на 8 Марта для мамы  беспроигрышный вариант. Набор уходовой косметики, кремы для лица и тела, помады, палетки теней или же парфюм станут отличным подарком. Когда мама будет пользоваться презентом, она обязательно вспомнит о вас.

Коробка с приятными мелочами

Действительно оригинальным подарком на 8 Марта для мамы станет коробка с приятными мелочами, которую вы соберете сами. К ее созданию вы можете подойти максимально креативно. Положите в коробку все, что угодно: любимые мамины сладости,  фрукты, книгу, фотографии или даже путевку в страну ее мечты. А вещи, связанные с общими эмоциями и воспоминаниями, сделают маму вдвойне счастливой.

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