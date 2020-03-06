На телеканале СТБ состоялась премьера нового сериала «Спіймати Кайдаша». Это адаптация известной повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Одну из главных ролей ‒ Мотри Кайдаш ‒ в фильме сыграла молодая актриса Антонина Хижняк. Читайте в нашем материале биографию актрисы.

Антонина Хижняк родилась 28 июля 1990 года в городе Украинка. С детства девушка мечтала стать актрисой. Поэтому сразу после школы поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, который окончила в 2012 году.

После учебы Антонина работала в Академическом театре кукол. Актриса также дублирует на украинский язык фильмы и мультфильмы для кинотеатров и телевидения, озвучивает игры и приложения. Девушка снимается в сериалах и работает в компаниях дубляжа.

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В 2019 году актриса приняла участие в двух проектах. В фильме «Маменькин сынок» она сыграла одну из эпизодических ролей. А в сериале «Любовь с закрытыми глазами» актрисе досталась роль молодой девушки Кати.

В 2020 году Антонине посчастливилось – ее утвердили на роль Мотри в сериале «Спіймати Кайдаша».

Девушка старается не афишировать свою личную жизнь. Но известно, что актриса замужем и у нее подрастает маленький сын.

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