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«Спіймати Кайдаша»: чем заинтересуют 6 и 7 серии от 05.03.2020
05.03.2020
4 марта в 20:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 6 и 7 серии проекта «Спіймати Кайдаша». Это новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Кто предложит Тане жить вместе? И кого случайно застрелил Карпо? Подробнее читайте в материале.
В 6 и 7 сериях сериала «Спіймати Кайдаша» вы узнаете:
- Из-за чего Мотря и Кайдашиха постоянно ругаются?
- Кто станет крестным отцом дочери Тани?
- Почему Кайдашиха не подпускает Мелашку к ее ребенку?
- Признает ли Карпо свою дочь от Тани?
- Кого случайно застрелил Карпо?
Узнайте все подробности в 6 и 7 сериях от 05.03.2020.
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Video: «Спіймати Кайдаша»: чем заинтересуют 6 и 7 серии от 05.03.2020Спіймати Кайдаша - 6 и 7 серии на сайте СТБ уже 05.03.2020. О чем сюжет 6 и 7 серии фильма Спіймати Кайдаша читайте в анонсе
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