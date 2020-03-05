4 марта в 20:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 6 и 7 серии проекта «Спіймати Кайдаша». Это новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Кто предложит Тане жить вместе? И кого случайно застрелил Карпо? Подробнее читайте в материале.

В 6 и 7 сериях сериала «Спіймати Кайдаша» вы узнаете:

Из-за чего Мотря и Кайдашиха постоянно ругаются?

Кто станет крестным отцом дочери Тани?

Почему Кайдашиха не подпускает Мелашку к ее ребенку?

Признает ли Карпо свою дочь от Тани?

Кого случайно застрелил Карпо?

Узнайте все подробности в 6 и 7 сериях от 05.03.2020.

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Video: «Спіймати Кайдаша»: чем заинтересуют 6 и 7 серии от 05.03.2020 Спіймати Кайдаша - 6 и 7 серии на сайте СТБ уже 05.03.2020. О чем сюжет 6 и 7 серии фильма Спіймати Кайдаша читайте в анонсе

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