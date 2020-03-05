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«Сліпа» 16 серия: как вывести любимого на чистую воду

05.03.2020

4 марта в эфире телеканала СТБ вышла 14 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь молодой девушке. Яна с первого взгляда влюбилась в парня, однако потом узнала, что он ее обманывает.  Подробнее читайте в материале.

сліпа

20-летняя студентка Яна влюбилась в парня с первого взгляда. Егор тоже отвечал взаимностью. Но кое-что в их отношениях настораживало девушку. Поэтому со своими сомнениями она приехала к бабушке Любе

Слепая заверила Яну, что Егор любит ее, но обманывает. В прошлом он был вором. Да и встреча их произошла не случайно: Егор преследовал Яну, чтобы обокрасть. Сможет ли девушка простить Егора и какие еще тайны он скрывает? Детальнее смотрите в  16 серии. 

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Video: «Сліпа» 16 серия: как вывести любимого на чистую воду

Слепая: в 15 серии вы узнали, как вывести любимого на чистую воду. Как помогла девушке Слепая в 16 серии от 05.03.2020

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