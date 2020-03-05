Сегодня, 5 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 15 и 16 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Детальнее читайте в материале.

В 15 серии проекта «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась Валентина. Женщина переживала за судьбу сына. Владимиру было 38 лет, но ни жены, ни детей у него не было. После нескольких неудачных попыток познакомить сына с девушками, мать решилась на отчаянный шаг ‒ она хотела приворожить Владимира к соседке…

В 16 серии проекта «Слепая» к бабушке Любе обратилась за помощью 20-летняя студентка Яна. Девушка без памяти влюбилась в парня, но что-то ее настораживало. Поэтому она решила приехать к Слепой, чтобы понять, не совершит ли она ошибку, продолжив встречаться с молодым человеком.

Узнайте все подробности в 15 и 16 сериях от 05.03.2020.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ