Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«Слепая»: чем заинтересуют 15 и 16 серии от 05.03.2020
Сегодня, 5 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 15 и 16 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Детальнее читайте в материале.
В 15 серии проекта «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась Валентина. Женщина переживала за судьбу сына. Владимиру было 38 лет, но ни жены, ни детей у него не было. После нескольких неудачных попыток познакомить сына с девушками, мать решилась на отчаянный шаг ‒ она хотела приворожить Владимира к соседке…
В 16 серии проекта «Слепая» к бабушке Любе обратилась за помощью 20-летняя студентка Яна. Девушка без памяти влюбилась в парня, но что-то ее настораживало. Поэтому она решила приехать к Слепой, чтобы понять, не совершит ли она ошибку, продолжив встречаться с молодым человеком.
Узнайте все подробности в 15 и 16 сериях от 05.03.2020.
Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ