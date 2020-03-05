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«Слепая» 15 серия: почему нельзя делать приворот на сына

05.03.2020

5 марта в эфире телеканала СТБ вышла 15 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Валентине. Женщина сделала любовный приворот на своего сына, однако счастливым он так и не стал. Подробнее читайте в материале.

сліпа

Сыну Валентины Петровны Владимиру уже 38 лет, он успешный юрист, сделал удачную карьеру, но все еще не завел семью. После нескольких неудачных попыток познакомить сына хотя бы с какой-то женщиной Валентина Петровна решилась на крайнюю меру приворожить его к соседке Наталье. Однако Владимиру стало плохо. Испуганная Валентина Петровна сразу же побежала к бабушке Любе за советом. Слепая рассказала женщине о том, что судьбою ее сыну предначертано быть одиноким. Женщина не хотела, чтобы ее Владимир, как и она, прожил всю жизнь один, поэтому, несмотря на предупреждение бабушки Любы, все же повторила ритуал и приворожила его к соседке Наталье. 

После этого Владимир женился, однако девушка, которая ранее была порядочной, начала изменять мужу прямо у него на глазах. Бабушка Люба рассказала Валентине, что так происходит из-за приворота. Для того, чтобы все изменить, нужно провести еще один ритуал. Но сможет ли выполнит его Валентина, ведь по приходу домой, она узнала, что Наталья беременна, а ее сын скоро станет отцом? Все детали смотрите в 15 серии. 

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Video: «Слепая» 15 серия: почему нельзя делать приворот на сына

Слепая: в 15 серии вы узнали, почему нельзя делать приворот на детей. Как помогла женщине Слепая в 15 серии от 05.03.2020

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