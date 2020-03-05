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Мода сезона зима-2020: что в тренде

05.03.2020

Вопреки устоявшемуся мнению, зимняя одежда может быть не только теплой и удобной, но еще яркой и оригинальной. Что будет в моде зимой 2020 года? Какие трендовые вещи зимы-2020 стоит приобрести? Узнайте в материале.

Шерстяные брюки сезона зима-2020

мода 2020

Модники всего мира прямо говорят, что хорошо пошитые шерстяные брюки вместе с рубашкой, будто похищенной из гардероба бойфренда, или удобный шерстяной костюм – это те вещи, которые никогда не выйдут из моды. Так считают фешн-блогеры и предлагают носить укороченный пиджак с такими брюками.

Платья с грубыми ботинками сезона зима-2020

платья зима 2020

Романтичные силуэты, вышивка и аппликации на платьях, длинные платья и все, что заставит женщину почувствовать себя в зимней сказке, а не просто посреди холодной зимы, предлагают носить зимой с грубыми ботинками. Такой прием поможет уравновесить романтичность образа и придать ему гранжевости.

Яркие пальто сезона зима-2020

пальто зима 2020

Модные эксперты советуют в этом году оставить свое элегантное сдержанное черное пальто дома и выбрать что-то яркое и заметное, что сразу выделит свою обладательницу в пасмурную погоду и на фоне сугробов. Красный, оранжевый, зеленый, ярко-розовый – выбирайте свой любимый, ведь такое пальто может стать единственной яркой деталью в вашем сером зимнем образе.

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Свитера сезона зима-2020

свитер 2020

Надеть уютный вязаный свитер зимой заставлять не надо, да и модные эксперты сходятся во мнении, что сейчас тот самый сезон, когда любой свитер в моде – старомодный, нарочито самодельный, будто связанный в свободное время любящей бабушкой, короткий, длинный, оверсайз, с длинными рукавами, чтобы прятать озябнувшие руки. Носить их рекомендуют на контрастную водолазку и с шерстяными брюками.

Платья с пуховиками сезона зима-2020

платье с пуховиком

Чтобы носить платья зимой, эксперты рекомендуют надевать на него пуховик. Вот только брать верхнюю одежду желательно в пол, чтобы тело оставалось в тепле. Лучше всего, если какой-то элемент платья будет как-будто нарочно выглядывать из под пуховика, а если это еще и цветочный принт – ваш образ будет на пике популярности.

Кожаный тренч сезона зима-2020

кожаный тренч

Зимние показы показали, что кожаный (или из экокожи) тренч — в тренде. Такой элемент гардероба очень хорошо впишется в стиль минимализм, спортшик, милитари, гранж. Причём разных красивых расцветок: серый, хаки, коричневый, черный, синий, бежевый и другие пастельные оттенки. Обратите внимание не только на варианты с поясом, но и объемные модели.

Свободные джинсы 2020

джинсы 2020

Свободные джинсы приходят на смену моделям skinny. Стоит присмотреться к такому варианту, если зауженный деним вам уже надоел. Носите свободные джинсы в повседневной жизни с интересным верхом и любимыми кожаными ботинками.

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