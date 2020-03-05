Любовный гороскоп на март 2020 года расскажет, кого из знаков зодиака ждут романтические приключения, а кому стоит избегать внезапных связей. Что приготовил Амур для всех знаков зодиака в марте 2020 года? Подробнее читайте в любовном гороскопе на март 2020 года от эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

Овны

Первый весенний месяц порадует Овнов позитивными переменами в личной жизни. Многие семейные представители знака смогут найти общий язык со своей половинкой даже в самых спорных вопросах. В то время как одиноким Овнам звезды сулят романтические свидания.

Тельцы

Звезды советуют быть осторожнее и поменьше обсуждать свои сердечные дела с людьми, в которых вы не уверены. Так как есть большая вероятность стать жертвой сплетен и слухов. Семейным Тельцам стоит быть сдержаннее и поменьше критиковать любимого человека – ссоры в марте могут оказаться затяжными.

Близнецы

Март – благоприятное время для совместных путешествий с вашей половинкой. У семейных Близнецов есть все шансы не только получить заряд ярких впечатлений, но и разбудить утихшие в отношениях страсти. Одиноким же сердцам звезды сулят новые знакомства. Но не стоит торопить события – ваша настойчивость может стать помехой на пути к личному счастью.

Раки

Звезды настоятельно советуют одиноким Ракам завязать с самокритикой и постоянными разбирательствами в себе. Как только вы сумеете отпустить ситуацию и перестанете ворошить прошлое, в вашей жизни начнутся новые отношения. У семейных же представителей знака могут возникнуть конфликты с партнером, основной почвой которым послужит быт. Чтобы сохранить гармонию в отношениях, старайтесь чаще уступать любимому человеку.

Львы

В этот период любимый человек будет особенно нуждаться в вашей заботе. Порадуйте его спонтанным романтическим свиданием или приятным сюрпризом. Одиноким же Львам стоит чаще выходить в свет и больше уделять внимания своей внешности – на горизонте новое перспективное знакомство.

Девы

В марте у Дев могут возникнуть затяжные ссоры с любимым человеком. Совет звезд – возьмите за правило не обсуждать с партнером проблемы на работе или бытовые трудности. Делитесь только позитивными эмоциями, например, впечатлениями о прочитанной книге. Это поможет избежать многих конфликтов. Одиноким же сердцам новое знакомство сулит конец месяца. Будьте начеку!

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Весы

В этот период из-за чрезмерной загруженности семейные Весы могут слишком мало внимания уделять общению с любимыми людьми. Совет звезд – посвятить больше времени дому и близкому человеку. В противном случае возможны ссоры и разногласия с партнером. Одиноким сердцам март не обещает кардинальных перемен в личной жизни. Но, тем не менее, многочисленные новые знакомства не позволят вам заскучать.

Скорпион

Март для Скорпионов может стать одним из самых романтичных месяцев этого года. Все зависит только от вашего желания впустить в свою жизнь любовь. Совет звезд – будьте открытыми, чаще выходите в свет и не бойтесь перемен. Семейным же знакам стоит чаще прислушиваться к советам своей половинки. Именно они смогут оградить вас от многих проблем в этот период.

Стрельцы

В любовных делах звезды советуют одиноким Стрельцам чаще прислушиваться к своей интуиции. Именно она подскажет вам, как поступить, и убережет от возможных разочарований. Семейным же Стрельцам может недоставать романтики в отношениях. Но не спешите обвинять в этой ситуации партнера. Все может изменить именно ваша инициатива.

Козероги

В этот период одиноким сердцам о себе могут напомнить прошлые отношения. Совет звезд – гнать долой тоску по былому. В противном случае рискуете упустить счастье, которое вот-вот причалит к вашему берегу. Семейным же Козерогам стоит чаще просить свою половинку о помощи в быту, иначе ваши молчаливые обиды выльются в серьезный конфликт, назревания которого ваш любимый человек даже не замечает.

Водолеи

Неожиданное знакомство может настигнуть Водолеев где угодно – в спортзале, по пути на работу и даже в супермаркете. А потому звезды советуют больше времени и внимания уделить своей внешности. Старайтесь выглядеть на все сто, чтобы сразить потенциального партнера наповал.

Рыбы

Март – благоприятный период для начала новых отношений. Сейчас многие одинокие Рыбы смогут изменить свою судьбу. Тем же, кто уже встретил свою половинку не стоит испытывать партнера ревностью. Есть вероятность серьезных ссор на этой почве.

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