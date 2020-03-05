Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Игры с детьми дома: во что можно поиграть с ребенком

05.03.2020

Развивать детей можно и нужно не только с помощью книг. Игры также очень полезны в этом деле! Ведущая шоу «Х-фактор»-10 Даша Трегубова рассказала, как проводит время со своей дочкой Полиной. Читайте, во что можно поиграть дома с детьми, в нашем материале.

iStock-910871690

Угадай предмет

Нужно загадать любой предмет, который находится в комнате. Давайте подсказки, но такие, чтобы было место и для самостоятельных размышлений ребенка! Потом можно поменяться местами, пусть малыш потренируется загадывать и давать взрослому подсказки.

Определить на ощупь

Осязание важно развивать так же, как и другие чувства и навыки. Возьмите коробку или корзинку, сложите туда несколько безопасных предметов: стаканчик, игрушка, конфета, зубная щетка и т. д. Наденьте ребенку на глаза повязку или попросите зажмурить глаза. Давайте ему в руки по одному предмету, пусть угадывает с помощью тактильных ощущений.

Сделайте телефон своими руками

Самодельный телефон можно «сконструировать» с помощью двух бумажных стаканов и веревки, продетой между ними. Трубки от вашего телефона можно украсить красивыми лентами, наклейками и блестками! Когда закончите мастерить, настанет самое интересное — разойтись по разным сторонам комнаты и поговорить!

iStock-875363752

Изобрази и угадай эмоцию

Распечатайте картинки с разными эмоциями, понятными вашему малышу. Перед началом игры поговорите о том, что чувствуют люди на этих картинках. Сложите картинки в стопку, показывайте ребенку по одной. Он должен без слов показать эмоцию, а вы — угадать.

Придумайте конец истории

Когнитивные способности можно развивать с помощью обычных рассказов или сказок. Прочтите часть истории и попросите ребенка подумать, что могло произойти дальше. Обсудите варианты, а потом дочитайте рассказ до конца. Возможно, некоторые моменты будут даже угаданы!

В поисках сокровищ

Подготовьте приз-сокровище, который будет наградой в конце игры. Из ленточек, игрушек или картинок сделайте следы, по которым ребенок будет искать клад! Такое занятие учит детей следовать инструкциям и достигать цели, в данном случае — находить сокровище.  

iStock-907621804

Найти пропавший предмет

Попросите детей выйти из комнаты. Спрячьте любой предмет и попросите всех вернуться. Дети должны воспользоваться визуальной памятью и логикой, чтобы понять, какой предмет вы спрятали.

Крокодил

Эта игра нравится взрослым и детям. Чем младше участники, тем проще слова следует загадывать. Тут задействуется логика, развиваются артистические способности, мимика. И вообще это очень весело!

Твистер

Как и в «Крокодил», в «Твистер» любят играть все! Но, кроме веселья, в этой игре есть и более полезные преимущества. В «Твистере» развиваются физические способности ребенка, тренируется растяжка.

iStock-906390414

Строим шалаш  

Домики в детстве не строили только ленивые. Когда начнете сооружать с ребенком дом из табуреток, одеял, подушек и коробок, сами того не замечая, вернетесь в детство! И обязательно захотите соорудить свой личный шалаш для чтения и медитации.

Ведущая шоу «Х-фактор» Даша Трегубова рассказала, как проводит время со своей дочкой Полиной:
«Мы с Полей любим настольные игры на скорость и сообразительность. Например, «Ферма», в которой дочка почти всегда выигрывает, «Кто я?» и детские карты, где нужно быстро сориентироваться и собрать как можно больше повторяющихся картинок. Плюс мы периодически устраиваем дома «съемки»: Поля на камеру телефона изображает разных персонажей. Еще мы любим танцевать».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить