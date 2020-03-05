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Гороскоп на 6 марта 2020 года

05.03.2020

Гороскоп на 6 марта 2020 года поможет вам принять правильное решение. Кому стоит посвятить весь день отдыху, а кто должен серьезно поговорить с любимым человеком? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

гороскоп

Овны 

Сегодня у вас прекрасный день для того, чтобы подзарядиться новой энергией. Для этого звезды рекомендуют посетить храм или помедитировать. 

Тельцы 

Прекрасный день для того, чтобы переосмыслить свои ошибки. Не лишним будет извиниться перед теми, кого вы в прошлом обидели. 

Близнецы

Ваши силы на исходе. Пора обратиться за консультацией к врачу. Не лишним будет пройти полное медицинское обследование. Вам нужен отдых и качественный сон. 

Раки

Вам нужно срочно навести порядок в доме. Пришла весна, а, значит, время для обновления. Возможно, есть сенс сделать легкий ремонт. Это прибавит вам оптимизма. 

Львы

Вы немного устали. Иногда вам кажется, что вы теряете друзей. Однако не стоит по этому поводу огорчаться. Свято место пусто не бывает. 

Девы 

День благоприятный для общения и установления новых отношений. Ваша повышенная работоспособность заставит сегодня сослуживцев удивиться тому, как быстро вы все успеваете. 

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Весы 

Вам срочно нужно обновить свой стиль. Весна несет благоприятные перемены, а вы пока что к ним не готовы. Однако новая стрижка или цвет волос этому поспособствуют. 

Скорпионы 

День перемен. Сегодня вы можете получить неожиданное предложение на работе. Хорошенько подумайте, прежде чем согласиться. 

Стрельцы 

Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение. Не назначайте на первую половину дня деловые встречи. Вечер проведите в тишине. 

Козероги 

День прощения и понимания. Вам стоит поговорить со своей второй половинкой и выяснить все вопросы, которые не дают покоя. 

Водолеи 

Прекрасный день для того,чтобы провести его в хорошей компании. Позовите друзей на прогулку в парк или в кафе. Одним словом, не сидите дома. 

Рыбы 

Хороший день для серьезных финансовых вложений. Проконсультируйтесь с грамотными людьми. Возможно, есть смысл начать собственное дело. 

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