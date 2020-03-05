Финансовый гороскоп на март 2020 года поможет всем знакам зодиака правильно распорядиться своими деньгами. Более того, рекомендации победительницы «Битвы экстрасенсов» и эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алены Куриловой помогут получить прибыль в марте 2020 года. Главное — следовать указанным правилам. Финансовый гороскоп читайте в материале.

Овен

Финансовое положение для овнов в марте месяце в целом стабильное. Для овнов, стремящихся к карьерному росту, к процветанию собственного бизнеса в марте позитивно отразится приобретение растения, либо цветка, растущего в грунте. Для овнов очень благоприятны подарки в виде живых, растущих растений. Это растение может быть оберегом вашего финансового благополучия на весь год. Для женщин приветствуются подарки с растительными или цветочными орнаментами.

Телец

Для тельцов март может нести новые бизнес предложения или изменения их места работы. Позитивную роль в этом сыграют старые друзья, проверенные сотрудники, либо надежные финансовые партнеры. Их рекомендации, помощь и предложения будут нести финансовый рост. Бойтесь необдуманных трат и финансовых вложений связанных с необдуманным риском. Чересчур заманчивые предложения перепроверяйте. Идите за советом к надежным специалистам.

Близнецы

Для близнецов март месяц не время для финансовых растрат. Умерьте свой пыл. Экономия в марте даст вам возможность прекрасного, незабываемого летнего отдыха. Отдых планируйте конец июня – начало июля. Временный аскетизм даст вам возможность быть бодрыми и здоровыми весь год.

Рак

Для Раков март – время планировать карьеру, бизнес и финансовые вложения. Ваши планы могут стать реальными в августе – сентябре. Делится своими планами можно только с проверенными людьми. А вообще лучший совет для вас: молчание – золото. Так как успешные раки в марте могут быть втянуты в интриги, сплетни и подвергнуться зависти.

Лев

У львов с марта начинаются необходимые финансовые траты. У многих они запланированы, львам не привыкать. Они в ответе за себя, своих близких и свой бизнес. В конце марта пойдут изменения в работе, ускорится ее темп. Набирайтесь сил и терпения. Львам, планирующим перспективное движение в карьере и бизнесе необходимо максимально завершить уже начатые проекты. Не распыляйте свои силы. Концентрируйтесь на главном.

Дева

Март благоприятен для дев идущих к переменам в работе и изменению круга общения. Доверьтесь собственной интуиции. Она приведёт вас к правильным решениям. Сфера и область деятельности могут быть старыми, но партнёрство и коллектив с марта могут меняться. Следите за словами. Не наносите обиды людям.

Весы

В марте месяце будет очень трудно принимать решения связанные с финансами, покупками либо капиталовложениями. Наилучший выбор это ожидание. Не принимайте скоропалительных решений. Время работает на вас. Спешка может привести к потерям.

Скорпион

В марте обратите внимание на здоровье. Оцените свой энергетический потенциал. Не нужно дотла отдаваться работе. Залог финансового успеха это сохранение сил и жизненной энергии. Задумайтесь об отдыхе. Март не лучшее время для рывков вперёд и рекордов.

Стрелец

Залог финансового успеха – новые знакомства, связи, творческий подход к работе. Не бойтесь экспериментировать. Примите во внимание креативные подходы к устоявшимся традициям бизнеса или работы. Фортуна на вашей стороне.

Козерог

Девиз козерогов – даруя приобретаешь. Будьте милосердны. Думайте о благотворительности и деньги придут к вам. Дарите щедрые подарки.

Водолей

Март для водолеев очень важный месяц. Он несет обновление, начало нового в бизнесе, прорывы и творческие успехи. Судьба благосклонна только к трудолюбивым. Ваше бездействие – это утраченные шансы и возможности.

Рыбы

Март для рыб это выход из состояния апатии, лени, бездействия. Копите деньги, активно включайтесь в работу. Смело пользуйтесь опытом и советами старших коллег и партнеров. Вы будете щедро одарены в конце месяца.

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