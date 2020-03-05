Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Финансовый гороскоп на март-2020 от Алены Куриловой

05.03.2020

Финансовый гороскоп на март 2020 года поможет всем знакам зодиака правильно распорядиться своими деньгами. Более того, рекомендации победительницы «Битвы экстрасенсов» и эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алены Куриловой помогут получить прибыль в марте 2020 года. Главное — следовать указанным правилам. Финансовый гороскоп читайте в материале.

Овен 

Финансовое положение для овнов в марте месяце в целом стабильное. Для овнов, стремящихся к карьерному росту, к процветанию собственного бизнеса в марте позитивно отразится приобретение растения, либо цветка, растущего в грунте. Для овнов очень благоприятны подарки в виде живых, растущих растений. Это растение может быть оберегом вашего финансового благополучия на весь год. Для женщин приветствуются подарки с растительными или цветочными орнаментами.

Телец

Для тельцов март может нести новые бизнес предложения или изменения их места работы. Позитивную роль в этом сыграют старые друзья, проверенные сотрудники, либо надежные финансовые партнеры. Их рекомендации, помощь и предложения будут нести финансовый рост. Бойтесь необдуманных трат и финансовых вложений связанных с необдуманным риском. Чересчур заманчивые предложения перепроверяйте. Идите за советом к надежным специалистам.

Близнецы

Для близнецов март месяц не время для финансовых растрат. Умерьте свой пыл. Экономия в марте даст вам возможность прекрасного, незабываемого летнего отдыха. Отдых планируйте конец июня – начало июля. Временный аскетизм даст вам возможность быть бодрыми и здоровыми весь год.

Рак

Для Раков март –  время планировать карьеру, бизнес и финансовые вложения. Ваши планы могут стать реальными в августе – сентябре. Делится своими планами можно только с проверенными людьми. А вообще лучший совет для вас: молчание – золото. Так как успешные раки в марте могут быть втянуты в интриги, сплетни и подвергнуться зависти.

Лев

У львов с марта начинаются необходимые финансовые траты. У многих они запланированы, львам не привыкать. Они в ответе за себя, своих близких и свой бизнес. В конце марта пойдут изменения в работе, ускорится ее темп. Набирайтесь сил и терпения. Львам, планирующим перспективное движение в карьере и бизнесе необходимо максимально завершить уже начатые проекты. Не распыляйте свои силы. Концентрируйтесь на главном.

Дева

Март благоприятен для дев идущих к переменам в работе и изменению круга общения. Доверьтесь собственной интуиции. Она приведёт вас к правильным решениям. Сфера и область деятельности могут быть старыми, но партнёрство и коллектив с марта могут меняться. Следите за словами. Не наносите обиды людям.

Весы

В марте месяце будет очень трудно принимать решения связанные с финансами, покупками либо капиталовложениями. Наилучший выбор это ожидание. Не принимайте скоропалительных решений. Время работает на вас. Спешка может привести к потерям.

Скорпион

В марте обратите внимание на здоровье. Оцените свой энергетический потенциал. Не нужно дотла отдаваться работе. Залог финансового успеха это сохранение сил и жизненной энергии. Задумайтесь об отдыхе. Март не лучшее время для рывков вперёд и рекордов.

Стрелец

Залог финансового успеха – новые знакомства, связи, творческий подход к работе. Не бойтесь экспериментировать. Примите во внимание креативные подходы к устоявшимся традициям бизнеса или работы. Фортуна на вашей стороне.

Козерог

Девиз козерогов – даруя приобретаешь. Будьте милосердны. Думайте о благотворительности и деньги придут к вам. Дарите щедрые подарки.

Водолей

Март для водолеев очень важный месяц. Он несет обновление, начало нового в бизнесе, прорывы и творческие успехи. Судьба благосклонна только к трудолюбивым. Ваше бездействие –  это утраченные шансы и возможности.

Рыбы

Март для рыб это выход из состояния апатии, лени, бездействия. Копите деньги, активно включайтесь в работу. Смело пользуйтесь опытом и советами старших коллег и партнеров. Вы будете щедро одарены в конце месяца.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить