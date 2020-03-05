Евровидение-2020: нидерландский артист Жангу Макрой представил песню «Grow»

Певец Жангу Макрой еще два месяца назад был выбран для того, чтобы представлять Нидерланды на Евровидении-2020. Сегодня стало известно, что на международном конкурсе участник исполнит песню «Grow». Подробнее – далее в материале!

Выступление Нидерландов в 2020 году — это взросление и осознание того, что нет такой вещи, как четкий путь к счастью. Поэтому песня конкурсанта так и называется – «Рост». В автобиографической песне «Grow» Жангу открывает свое сердце и разум миру вокруг себя. Эта песня — его личная история о том, как стать старше и стремиться найти себя.

Как он сам говорит, «чем больше я учусь, тем меньше я знаю». Считается, что для жизни нет инструкции по эксплуатации. Будучи открытым для хороших и плохих моментов, вы приближаетесь к осознанию того, кто вы есть на самом деле. Песня была написана самим Жангу.



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