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Евровидение-2020: Ирландия определилась с представителем
Ирландию на конкурсе Евровидение-2020 представит Лесли Рой. Песня, с которой она будет представлять страну – «Story Of My Life». Подробности – далее в материале!
Рекордсмен по количеству побед на Евровидении, Ирландия в лице общественной телекомпании RTÉ с гордостью назвала своим представителем в 2020 году Лесли Рой с песней «Story Of My Life».
Лесли споет «Story Of My Life» во время первого полуфинала 12 мая в Роттердаме, в надежде попасть в финал 16 мая.
Известно, что Лесли — певица и автор песен из Дублина, которая живет на две страны: США и Ирландию. Лесли выпустила свой дебютный альбом «Unbeautiful» в 2008 году на Jive Records, исполнительным продюсером которой был Макс Мартин.
Карьера Лесли как автора песен была плодотворной: она сотрудничала с Адамом Ламбертом, Miss Montreal, Medina, Яна Крамер, Марли Скотт и Deorro. Будучи фанатом Евровидения на протяжении всей жизни, Лесли сказала, что возможность представлять Ирландию — это реализация одной из ее жизненных амбиций.
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