Евровидение-2020: австрийский певец Винсент Буэно представил песню «Alive»

Певец Винсент Буэно был выбран для того, чтобы представлять Австрию на Евровидении-2020. Сегодня стало известно, что на международном конкурсе участник исполнит песню «Alive». Подробнее – далее в материале!

С песней собственного сочинения «Alive» Винсент Буэно будет представлять Австрию на конкурсе Евровидение-2020. Он исполнит эту песню в первой половине второго полуфинала 14 мая и поборется за место в финале.

Австрийская общественная телекомпания ORF впервые представила трек Винсента во время радиопостановки Ö3-Wecker в четверг, 5 марта.

Видеоклип для «Alive» был снят в Вене.



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