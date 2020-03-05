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Евровидение-2020: австрийский певец Винсент Буэно представил песню «Alive»
Певец Винсент Буэно был выбран для того, чтобы представлять Австрию на Евровидении-2020. Сегодня стало известно, что на международном конкурсе участник исполнит песню «Alive». Подробнее – далее в материале!
С песней собственного сочинения «Alive» Винсент Буэно будет представлять Австрию на конкурсе Евровидение-2020. Он исполнит эту песню в первой половине второго полуфинала 14 мая и поборется за место в финале.
Австрийская общественная телекомпания ORF впервые представила трек Винсента во время радиопостановки Ö3-Wecker в четверг, 5 марта.
Видеоклип для «Alive» был снят в Вене.
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