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Виктор Жданов: биография актера сериала «Спіймати Кайдаша»

04.03.2020

На телеканале СТБ состоялась премьера: в эфир вышли первые серии нового проекта «Спіймати Кайдаша». Это адаптация известной повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Одну из главных ролей ‒ Омелька Кайдаша ‒ в фильме сыграл Заслуженный артист Украины Виктор Жданов. Читайте в нашем материале биографию актера.

спіймати кайдаша

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Виктор Жданов родился 3 марта 1968 года в селе Киселевка на Херсонщине. С самого детства он знал, что хочет связать свою жизнь с кино, поэтому после школы Виктор поступил в Херсонское культурно-просветительское училище на специальность «Режиссер самодеятельных театральных коллективов».

После окончания учебы Виктор Жданов начал работать актером в Херсонском академическом областном театре кукол. После артист перешел в Херсонский областной украинский музыкально-драматический театр им. М. Кулиша. А в 2000 году актер переехал на Восток Украины, где трудился в Донецком национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре.

спіймати кайдаша

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В 2014 году жизнь актера и его семьи резко изменилась. С началом боевых действий в Украине Виктору Жданову пришлось бросить все и переехать в Киев. Однако такая перемена пошла только на пользу актеру. В столице режиссеры разглядели в нем талант и начали приглашать на съемки. Сегодня Виктор Жданов ‒ один из самых популярных и востребованных актеров в Украине. За короткий период времени Виктор снялся более чем в 30-ти фильмах. 

Как признается актер, одно из главных мест в его карьере занимает роль в фильме «Киборги», где Виктор сыграл старика. Его работу высоко оценили зрители.  

В марте 2020 года телеканал СТБ представил новый комедийный сериал «Спіймати Кайдаша», в котором Виктор Жданов исполнил главную роль ‒ главу семейства Кайдашей ‒ Омелька. 

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