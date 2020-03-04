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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«Таємниці ДНК»: как обратиться за помощью

04.03.2020

На телеканале СТБ стартовало ток-шоу «Таємниці ДНК», аналогов которому нет на украинском телепространстве. Гости студии смогут найти ответы на вопросы, которые беспокоили всю жизнь. Помогут в этом результаты ДНК-тестов. Как обратиться за помощью на ток-шоу «Таємниці ДНК» — читайте в материале.

татьяна высоцкая днк

Больше по теме: Что такое ДНК и генетический тест

Если вы хотите найти биологических родственников, подтвердить или опровергнуть отцовство, узнать больше о своем происхождении, заявить о своем праве на наследство, раскрыть преступление или имеете проблему, которую сможет решить только тест ДНК, обращайтесь: 

По телефону:

0676905669

0676905681

0676905991

Или пишите на электронный адрес:

dnk@slm.ua

Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. Решение об участии в рассмотрении каждой конкретной ситуации принимается производителем проекта.

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