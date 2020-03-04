4 марта в 20:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 5 и 6 серии проекта «Спіймати Кайдаша». Это новое прочтение повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Почему Кайдашихе не понравилась Мелашка? Подробнее читайте в материале.

В 5 и 6 сериях сериала «Спіймати Кайдаша» вы узнаете:

Как Кайдашиха воспримет новость о свадьбе Лаврина и Мелашки?

Почему Мотря не хочет жить в одном доме с Лаврином и Мелашкой?

Из-за чего Карпо поссорился с отцом?

Кто станет крестным отцом дочери Тани?

Узнайте все подробности в 5 и 6 сериях от 04.03.2020.

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Video: «Спіймати Кайдаша»: чем заинтересуют 5 и 6 серии от 04.03.2020 Спіймати Кайдаша - 5 и 6 серии на сайте СТБ уже 04.03.2020. О чем сюжет 5 и 6 серии фильма Спіймати Кайдаша читайте в анонсе

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