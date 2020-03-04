4 марта в эфире телеканала СТБ вышла 14 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Татьяне. Женщине в последнее время начал сниться покойным муж и просил найти их сына. Однако у Татьяны не было детей. Подробнее читайте в материале.

Полгода назад Татьяна потеряла любимого мужа и тяжело переживала его смерть. Недавно Андрей начал приходить в ее сны. Мужчина просил найти их сына. Но проблема заключалась в том, что у Татьяны и Андрея не было детей. Женщина не могла понять, что предвещают эти сны и решила обратиться за помощью к бабушке Любе.

Слепая рассказала Татьяне о том, что у ее мужа есть сын. Женщина не могла в это поверить, ведь она считала свою семью идеальной. Однако бабушка Люба настаивала на том, чтобы Таня все же должна найти сына ее покойного мужа. Мальчику угрожала смертельная опасность. Но сможет ли Таня простить своего мужа и спасет ли маленького мальчика? Подробнее смотрите в 14 серии.

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