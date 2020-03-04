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«Слепая»: чем заинтересуют 13 и 14 серии от 04.03.2020
Сегодня, 4 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 13 и 14 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Детальнее читайте в материале.
В 13 серии проекта «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась Татьяна. Полгода назад женщина похоронила мужа. Она очень тяжело переживала утрату. Однако недавно ей начал сниться покойный любимый. В снах он просил найти их сына. Но проблема была в том, что у них не было детей, ведь Татьяна бесплодна.
В 14 серии проекта «Слепая» к бабушке Любе обратилась за помощью Валентина. В последнее время девушку просто преследовали финансовые катастрофы. Валя всегда очень аккуратно относилась к деньгам, но череда несчастных случаев заставила ее задуматься над тем, что ей кто-то специально вредит. К тому же все проблемы появились как раз тогда, когда Валя начала встречаться с новым молодым человеком…
Узнайте все подробности в 13 и 14 сериях от 04.03.2020.