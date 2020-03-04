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«Слепая» 13 серия: как избавиться от финансовых неудач

04.03.2020

4 марта в эфире телеканала СТБ вышла 13 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Валентине. Девушку в последнее время преследовали финансовые катастрофы. Подробнее читайте в материале.

слепая

Валентина работала бухгалтером и всегда была очень осторожна с деньгами. Но в последнее время на нее посыпались финансовые проблемы. Она разбила машину своей подруги, затопила соседей, у нее украли деньги с банковской карты, а на работе оштрафовали за разбитый ноутбук. Валя была в отчаянии. Поэтому и решила приехать к бабушке Любе за советом.

Слепая посоветовала девушке избавиться от подарка, который девушка недавно получила от кого-то из близких. По словам ясновидящей, именно эта вещь и является причиной всех бед. Сначала Валя подумала, что проклятый подарок она получила от подруги, но потом выяснилось, что беду приносит золотой браслет, подаренный девушке ее новым парнем. Неужели ее любимый пытается навредить? Но за что? 

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Video: «Слепая» 13 серия: как избавиться от финансовых неудач

Слепая: в 13 серии вы узнали, как избавиться от финансовых неудач. Как помогла девушке Слепая в 13 серии от 04.03.2020

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