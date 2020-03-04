6 марта состоится премьера реалити «Холостяк»-10, одной из участниц которого станет известная вокалистка шоу «Х-фактор». Алина покоряла музыкальную индустрию, а все ее выступления на кастингах собрали больше 18 миллионов просмотров. Совсем скоро мы увидим, как девушка будет удивлять Макса Михайлюка, а также какой сюрприз приготовила для Холостяка. А пока предлагаем вспомнить, как Алина выступала на сцене шоу «Х-фактор».

В 7-м сезоне вокального шоу «Х-фактор» Алина пришла на кастинг с песней Джастина Бибера – «Boyfriend», которой подняла весь зал. Девушка также смогла заставить танцевать члена жюри Антона Савлепова. По итогу получив три «Да», Алина отправилась в тренировочный лагерь.

Во втором этапе девушке посчастливилось выступить с известной группой «Без обмежень» и белорусом Иваном Вабищевичем. Тогда участница пела авторскую песню рок-группы «Запам’ятаю», которую успешно выучила за одну ночь.

Спустя год Алина вновь пришла на кастинги с хитом 2018 года. Неоднозначный выбор пал на песню группы Грибы — «Между нами тает лет», которая помогла пройти в тренировочный лагерь.

А вот растает ли лед между Алиной и Максом Михайлюком — узнаем 6 марта! Включайте телеканал СТБ в 19:00 и смотрите 10-й сезон реалити «Холостяк».

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