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Макс был в шоке: Григорий Решетник о Первой вечеринке 10 сезона «Холостяка»

04.03.2020

Уже в эту пятницу, 6 марта, в 19:00 на СТБ состоится премьера 10 сезона самого романтического реалити страны – «Холостяк». Традиционно знакомство главного героя с участницами пройдет в формате Первой вечеринки, в конце которой домой поедут 10 из 25 участниц. Чем будут покорять девушки «неземного» Холостяка Макса Михайлюка, рассказал неизменный ведущий проекта Григорий Решетник.  

григорий решетник

По словам ведущего, участницы 10 сезона — очень яркие личности. Помимо эффектных образов и подарков для главного героя, в этот раз многие девушки подготовили нечто особенное.  

«Участницы удивят даже танцами, песнями и стихами. Они очень талантливые – и продемонстрируют это уже на Первой вечеринке. Девушки покажут себя по максимуму, ведь у некоторых второго шанса произвести впечатление может уже и не быть, делится Григорий Решетник.Макс в начале был просто в шоке. Говорил: «Как всех запомнить? Они такие разные, но все прекрасные». Это очень сложно. Это некий стресс для мужчины».

Чтобы участницы лучше раскрылись, ведущий предложит им сыграть в игру на откровенность. Каждая получит возможность задать вопрос о личном любой сопернице. Та девушка, ответ которой покажется остальным участницам самым искренним, получит особенный подарок.

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григорий решетник

Смотрите Первую вечеринку 10 сезона реалити «Холостяк» уже в эту пятницу, 6 марта, в 19:00 на СТБ!

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