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Календарь питания в Великий пост 2020
В этом году пост перед Пасхой 2020 начался 2 марта и продлится до 18 апреля включительно. Многие православные христиане придерживаются ограничений в еде в этот период. Если хотите узнать, что можно есть в Великий пост и когда, — читайте наш материал.
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Великий пост берет свое начало за семь недель до Пасхи. Он установлен, чтобы почтить сорокадневный пост Иисуса Христа. Перед самой Пасхой начинается Страстная седмица. Она служит воспоминанием о последних днях земной жизни и страданиях Спасителя. Для тех, кто желает придерживаться поста, мы составили календарь питания в эти дни.
Календарь Великого поста 2020: правила
- Первая и последняя седмица — особенно строгий пост.
- Не позволяется употреблять в пищу мясные продукты и пищу животного происхождения. Во время строгого поста исключается также и рыба.
- Есть разрешается один раз в день — вечером, а по выходным — два раза.
- По понедельникам, средам и пятницам следует принимать в пищу холодные продукты без масла.
- По вторникам и четвергам — горячую пищу без масла.
- По субботам и воскресеньям разрешается растительное масло и виноградное вино. Можно побаловать себя и приготовить постные десерты.
- В Страстную пятницу ничего есть не положено.
- В Страстную субботу многие миряне тоже отказываются от еды.
2–8 марта, 1 неделя Великого поста в 2020 году
Первая неделя Великого поста называется «Федоровой неделей». В это время принято вспоминать всех защитников православной веры.
2 марта 2020 года, понедельник – строгий пост, полное воздержание от пищи.
3 марта 2020 года, вторник – разрешается хлеб и вода.
4 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
5 марта 2020 года, четверг – полное воздержание от пищи.
6 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
7 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
8 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
9–15 марта, 2 неделя Великого поста в 2020 году
9 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
10 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
11 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
12 марта 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
13 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
14 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
15 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
16–22 марта, 3 неделя Великого поста в 2020 году
16 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
17 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
18 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
19 марта 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
20 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
21 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
22 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
23–29 марта, 4 неделя Великого поста в 2020 году
23 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
24 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
25 марта 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
26 марта 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
27 марта 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
628 марта 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
29 марта 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
30 марта–5 апреля, 5 неделя Великого поста в 2020 году
30 марта 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
31 марта 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
1 апреля 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
2 апреля 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
3 апреля 2020 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
4 апреля 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
5 апреля 2020 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
6–12 апреля, 6 неделя Великого поста в 2020 году
6 апреля 2020, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
7 апреля 2020, вторник – разрешается горячая пища без масла.
8 апреля 2020, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
9 апреля 2020, четверг – разрешается горячая пища без масла.
10 апреля 2020, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
11 апреля 2020, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
12 апреля 2020 года, воскресенье – Вербное воскресенье. Разрешается горячая пища с растительным маслом, вино, рыба и морепродукты.
13–19 апреля, Страстная неделя в 2020 году
13 апреля 2020 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
14 апреля 2020 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
15 апреля 2020 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
16 апреля 2020 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
17 апреля 2020 года, пятница – полное воздержание от пищи.
18 апреля 2020 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
19 апреля 2020 года, воскресенье – Пасха, Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого поста. Разрешается любая пища.
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