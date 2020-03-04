Уже 6 марта состоится премьера самого романтического проекта «Холостяк»-10. Главным героем нового сезона стал профессиональный пилот Макс Михайлюк, который владеет летной школой в Майами. Редакция STB.UA собрала несколько интересных фактов, что же нужно знать о пилотах, прежде чем начать знакомство с Холостяком.

Что может быть романтичнее аэропортов и самолетов? Где, как не на пункте вылета или прилета, можно увидеть самые настоящие эмоции? Какая профессия, как не пилота, требует всецелого контроля ситуации, ответственности, уверенности и смелости? И так продолжать можно очень долго. Однако самое время приоткрыть несколько значимых фактов об авиации и летчиках, чтобы ближе узнать главного героя 10-го сезона «Холостяк» Макса Михайлюка.

Больше по теме: Макс Михайлюк: биография, карьера и все новости о Холостяке 10

Язык

Официальным языком авиационной отрасли является английский. Это говорит о том, что абсолютно все пилоты владеют уровнем выше среднего. Безусловно, такие навыки обеспечивают безопасную и эффективную работу в кабине, а также связь с аэропортами. Чтобы подтверждать и повышать свой уровень, пилоты проходят специальное обучение и тестирование. Важно, что знания английского обязательно должны соответствовать 4 уровню согласно требованиям ИКАО (Международная организация гражданской авиации).

Кстати, в самом первом проморолике Макс Михайлюк обратился к зрителям именно на английском.

Время

Где, как не в небе, пилоты чаще всего проводят свое время? Однако это напрямую влияет на уровень профессионализма. У каждого пилота есть так называемая карта часов налета. От их количества зависит и возможность получения разных сертификатов. Например, самая высокая лицензия транспортного пилота ATPL требует от пилота 1500 часов налета. Холостяк Макс Михайлюк имеет более 4000 летных часов. Поэтому уверенно и профессионально управляет как небольшими самолетами, так и крупными авиалайнерами Boeing 737.

Обучение

Безусловно, все пилоты заканчивают авиационные университеты. Однако всегда есть возможность повышать уровень управления разными воздушными судами. Макс Михайлюк обладает такими лицензиями, как CFI (Certified Flight Instructor) и CFII (Certified Flight Instructor Instrument). В США одним из наиболее успешных направлений развития авиационной карьеры является работа летным инструктором. Согласно Федеральными авиационными правилами США, необходимо иметь соответствующие лицензии.

CFIA — это сертификат летного инструктора, позволяющий преподавать теоретические курсы и выполнять инструкторские полеты. А CFII позволяет готовить уже студентов в полном объеме по программам «Частный пилот самолета», «Инструментальный рейтинг», «Коммерческий пилот самолета».



Личные качества

Для того, чтобы стать пилотом, необходимо не только желание, но и врожденные задатки. Конечно, не будем исключать трудолюбие, усердность и полную концентрацию. Однако для пилотов огромное значение имеет физиологическое и психологическое состояние. Регулярная медкомиссия позволяет следить за здоровьем, которое должно быть безупречным: никаких хронических заболеваний, проблем со зрением, слухом, вестибулярным аппаратом и другими сенсорными системами. О физической форме стоит также сказать, что чем лучше эта форма, тем больше возможности совершать самоконтроль над своими действиями во время полета даже в экстренных ситуациях. Выносливость, устойчивость и быстрая реакция отлично вырабатываются во время интенсивных тренировок.

Больше по теме: «Самый красивый Холостяк»: новость о 10 Холостяке взорвала сеть

Кстати, судя по рельефному и идеальному телу Холостяка Макса Михайлюка, можно многое сказать о его физической и функциональной подготовленности. Спорт неотъемлемая часть жизни главного героя.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ