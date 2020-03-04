Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Группа StarLightMedia активно работает над новым международным телеканалом
Группа StarLightMedia в ответ на просьбу Президента Украины активно работает над новым международным телеканалом, который будет транслироваться на открытом спутнике.
Вчера, 3 марта, StarLightMedia обратилась к Нацсовету за лицензией для открытия такого вещания. Новый канал Группа планирует запустить до 16 марта.
Известно, что сетка вещания нового телеканала будет состоять из контента собственного производства телеканалов ICTV, СТБ и Нового канала.
В тоже время StarLightMedia благодарна всем зрителям, которые перешли на телесмотрение наших каналов в качестве высокого разрешения HD.