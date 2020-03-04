Группа StarLightMedia активно работает над новым международным телеканалом

Группа StarLightMedia в ответ на просьбу Президента Украины активно работает над новым международным телеканалом, который будет транслироваться на открытом спутнике.

Вчера, 3 марта, StarLightMedia обратилась к Нацсовету за лицензией для открытия такого вещания. Новый канал Группа планирует запустить до 16 марта.

Известно, что сетка вещания нового телеканала будет состоять из контента собственного производства телеканалов ICTV, СТБ и Нового канала.

В тоже время StarLightMedia благодарна всем зрителям, которые перешли на телесмотрение наших каналов в качестве высокого разрешения HD.

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