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Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Группа StarLightMedia активно работает над новым международным телеканалом

04.03.2020

Группа StarLightMedia в ответ на просьбу Президента Украины активно работает над новым международным телеканалом, который будет транслироваться на открытом спутнике. 

Вчера, 3 марта, StarLightMedia обратилась к Нацсовету за лицензией для открытия такого вещания. Новый канал Группа планирует запустить до 16 марта.

Известно, что сетка вещания нового телеканала будет состоять из контента собственного производства телеканалов ICTV, СТБ и Нового канала. 

В тоже время StarLightMedia благодарна всем зрителям, которые перешли на телесмотрение наших каналов в качестве высокого разрешения HD.

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