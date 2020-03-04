Гороскоп на 5 марта 2020 года поможет вам принять правильное решение. Кому стоит посвятить весь день работе, а кто должен настроиться на преодоление трудностей? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овны

Сегодня есть большая вероятность встретить старых друзей. Не стоит перед ними хвастаться своими достижениями. Иначе быть беде.

Тельцы

Не позволяйте неприятностям на работе отражаться на отношения в вашей семье. Родные не виноваты, что у шефа было плохое настроение. Не срывайтесь на них.

Близнецы

Сегодня вам придется сконцентрировать всю энергию для самозащиты или отстаивания своих принципов. Не исключена ссора с любимым человеком из-за ревности.

Раки

Сегодня не ваш день. Родные и друзья будут вас бесить, на работе могут произойти неприятности. Так что вам не позавидуешь. Держитесь.

Львы

Благоприятный день для налаживания деловых контактов. Будьте смелее и постарайтесь рассказать своему начальнику о планах на будущее.

Девы

Противоречивый день. Сегодня у вас могут появиться неприятности из-за плохого настроения. Так что держите себя в руках и не нервничайте, если что-то пойдет не так.

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Весы

Сегодня не самый благоприятный день. Возможны финансовые проблемы. Откажитесь от кредитов. Они заведут вас в долговую яму.

Скорпионы

Умение налаживать полезные связи намного важнее двух высших образований. Почитайте мотивационные книги и верьте в свои силы.

Стрельцы

Вам стоит проводить больше времени со своей семьей. Из-за хлопот и занятости вы забыли о самом главном. Возьмите выходной.

Козероги

Сложный день. Сегодня на вас могут посыпаться неприятности. Держите удар стойко. И помните: нет такой ситуации, из которой не было бы выхода.

Водолеи

Вас по праву считают лучшим сотрудником в компании — вашей ответственности, пунктуальности и точности нет равных. Так держать

Рыбы

Прекрасный день для того, чтобы помечтать. Вечер проведите за просмотром романтического фильма или почитайте книгу.

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