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Гороскоп на 5 марта 2020 года

04.03.2020

Гороскоп на 5 марта 2020 года поможет вам принять правильное решение. Кому стоит посвятить весь день работе, а кто должен настроиться на преодоление трудностей? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

гороскоп 2020

Овны 

Сегодня есть большая вероятность встретить старых друзей. Не стоит перед ними хвастаться своими достижениями. Иначе быть беде. 

Тельцы 

Не позволяйте неприятностям на работе отражаться на отношения в вашей семье. Родные не виноваты, что у шефа было плохое настроение. Не срывайтесь на них. 

Близнецы

Сегодня вам придется сконцентрировать всю энергию для самозащиты или отстаивания своих принципов. Не исключена ссора с любимым человеком из-за ревности.

Раки

Сегодня не ваш день. Родные и друзья будут вас бесить, на работе могут произойти неприятности. Так что вам не позавидуешь. Держитесь. 

Львы

Благоприятный день для налаживания деловых контактов. Будьте смелее и постарайтесь рассказать своему начальнику о планах на будущее. 

Девы 

Противоречивый день. Сегодня у вас могут появиться неприятности из-за плохого настроения. Так что держите себя в руках и не нервничайте, если что-то пойдет не так. 

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Весы 

Сегодня не самый благоприятный день. Возможны финансовые проблемы. Откажитесь от кредитов. Они заведут вас в долговую яму. 

Скорпионы 

Умение налаживать полезные связи намного важнее двух высших образований. Почитайте мотивационные книги и верьте в свои силы. 

Стрельцы 

Вам стоит проводить больше времени со своей семьей. Из-за хлопот и занятости вы забыли о самом главном. Возьмите выходной. 

Козероги 

Сложный день. Сегодня на вас могут посыпаться неприятности. Держите удар стойко. И помните: нет такой ситуации, из которой не было бы выхода. 

Водолеи 

Вас по праву считают лучшим сотрудником в компании — вашей ответственности, пунктуальности и точности нет равных. Так держать

Рыбы 

Прекрасный день для того, чтобы помечтать. Вечер проведите за просмотром романтического фильма или почитайте книгу. 

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