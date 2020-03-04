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FO SHO – «In your mind»: премьера песни
Яркие и неординарные девушки из группы FO SHO – любимицы зрителей Нацотбора. Несколько недель назад певицы боролись за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение. Однако FO SHO не удалось получить самые высокие баллы от жюри и зрителей, впрочем, уже сегодня девушки поразили своих поклонников хорошей новостью – выходом новой песни.
Всего через несколько недель после своего выступления на Нацотборе, девушки выпустили новый драйвовый трек:
«Пишут, что мы реабилитировались после неудачи на Евровидении, но мы это называем по-другому! Качественный хип-хоп и ритм-энд-блюз на английском впервые на двух национальных каналах прозвучал от трех сестер афроукраинок! И это – невероятная удача и счастье! Потому что еще каких-то 5 лет назад в это невозможно было поверить! Но это еще не реабилитация, а релиз нового трека «In your mind». Все круто, народ, спасибо!».
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