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Евровидение-2020: израильская певица Иден Ален представила песню «Feker Libi»

04.03.2020

Певица Иден Ален была выбрана для того, чтобы представлять Израиль на Евровидении-2020 уже в мае! Сегодня пришло время узнать, какую песню Eden Alene исполнит на конкурсе Евровидение-2020. Подробнее – далее в материале!

Общественная телекомпания KAN показала отборочное шоу «Следующая песня для Евровидения», во время которого их представительница Иден Ален исполнила 4 потенциальных выступления для Евровидения-2020. С 282 очками песня «Feker Libi» вышла на первое место. Иден исполнит конкурсную композицию во второй половине первого полуфинала 12 мая.

Песня Иден Ален для Евровидения-2020 «Feker Libi» была написана в соавторстве и спродюсирована выдающимся израильским музыкантом Иданом Райхелем и ведущим хитмейкером Израиля Дороном Медали.

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