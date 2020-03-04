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Что подарить коллегам на 8 Марта: советы от Надежды Матвеевой

04.03.2020

Что подарить коллегам на 8 Марта? Мужчинам не так просто найти  подходящий подарок для сотрудниц на Международный женский день. Презент должен быть приятным, полезным и таким, чтобы обязательно порадовал девушку. Надежда Матвеева посоветовала несколько идей подарков для коллег на 8 Марта, которые  точно понравятся.

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Что подарить коллегам на 8 Марта: косметика

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Идеальным подарком на 8 Марта для коллеги может стать набор косметики по уходу за кожей:

  • Подарочный набор косметики для душа
  • Полезные маски для лица в форме веселых мордашек
  • Патчи
  • Кремы и масла

А подарочный сертификат в косметический магазин точно понравится любой женщине.

Что подарить коллегам на 8 Марта: офисные принадлежности

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Хорошим и недорогим подарком для сотрудниц на 8 Марта могут стать офисные принадлежности:

  • Записная книжка
  • Красивая ручка
  • Сувенирный настольный календарь

Такой презент порадует глаз и будет полезным для каждой сотрудницы.

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Что подарить коллегам на 8 Марта: цветы и сладости

что подарить коллегам на 8 марта

Каждой женщине будет приятно получить на 8 Марта цветы и сладости. А чтобы удивить коллегу, подарок можно преподнести как-то нестандартно:

  • Букет из цветов и сладостей
  • Коробка с любимыми конфетами
  • Цветок в горшке

Красивое декоративное растение идеальное украшение любого рабочего стола. Если же хотите поздравить всех женщин в коллективе, баночка кофе и шоколад тоже смогут порадовать ваших коллег.

Что подарить коллегам на 8 Марта: милые мелочи

что подарить коллегам на 8 марта

Недорогим, но особенно приятным подарком для коллег на 8 Марта будет презент в виде милых мелочей. Они могут быть связаны с увлечением сотрудницы, ее любимым фильмом, актерами, книгами –  с чем угодно.

  • Оригинальный значок
  • Футболка с принтом
  • Чашка
  • Набор наклеек
  • Плакат-планер

Вариантов очень много. Все зависит от предпочтений вашей коллеги. Даже банальный символический подарок порадует сотрудницу теплыми эмоциями.

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Что подарить коллегам на 8 Марта: культурная программа

что подарить коллегам на 8 марта

Незабываемые эмоции на 8 Марта вашим коллегам подарит квест или лотерея. Этот подарок придется хорошенько спланировать:

  • Продумать все детали проведения
  • Подготовить интересные конкурсы
  • Купить разные приятные презенты

Если вы хотите впечатлить и развеселить ваших прекрасных коллег культурная программа на 8 Марта может стать идеальным и бюджетным подарком.

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