Весна начинается с приходом 8 марта, когда все отмечают Международный женский день. Всех украинцев интересует, будет ли у них возможность всецело погрузиться в атмосферу праздника, насладиться прекрасной погодой и, главное, объявлен ли этот день выходным? Редакция STB.UA рассказала, чего ждать от первого праздника весны и будет ли выходной 8 марта 2020 года в Украине.

В Украине продолжают уважать и отмечать Международный женский день, несмотря на то, что когда-то поднимался вопрос об отмене государственного выходного 8 марта. К счастью, праздник остается нерабочим днем в календаре!

В 2020 году 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому выходной автоматически переносится на 9 число. Украинцы отдохнут три дня: субботу, воскресенье и понедельник.

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Стоит добавить, что в 1910 году на второй Международной социалистической женской конференции, которая состоялась в Копенгагене, Клара Цеткин призвала всех выбрать один день в году, дабы женщины могли заявить о себе, о своих проблемах, правах и возможностях. Спустя столетие 8 марта трансформировалось в настоящий праздник, который именуют Международным женским днем. Теперь мужчины поздравляют своих жен, мам, дочерей, сестер и весь женский пол.

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Неизменный ведущий проекта «Холостяк» и прекрасный семьянин Григорий Решетник традиционно рассказал редакции STB.UA, как проведет этот день и поздравит жену.

«Я очень люблю праздник 8 Марта, ведь у мужчин есть шанс уделить особое внимание женщинам. Это не только женам, а и мамам, сестрам, бабушкам. Есть возможность проявить все способности и фантазии. Мы с женой, как правило, уединяемся: либо улетаем в короткое путешествие, либо идем на романтический ужин в ресторан. Понятно, что это цветы, подарки, долгое общение наедине, только вдвоем. В этом году мы проведем праздник вместе с семьей, отправимся в романтическое путешествие с сыновьями, где поздравим маму открытками и подарками. Я убежден, что Кристина будет чувствовать двойное счастье. Обращаюсь ко всем мужчинам, чтобы они отпустили 6 марта своих женщин смотреть премьеру проекта «Холостяк». Мы готовим для вас что-то невероятное».

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