Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Будет ли выходной 8 марта 2020 года в Украине

04.03.2020

Весна начинается с приходом 8 марта, когда все отмечают Международный женский день. Всех украинцев интересует, будет ли у них возможность всецело погрузиться в атмосферу праздника, насладиться прекрасной погодой и, главное, объявлен ли этот день выходным? Редакция STB.UA рассказала, чего ждать от первого праздника весны и будет ли выходной 8 марта 2020 года в Украине.

В Украине продолжают уважать и отмечать Международный женский день, несмотря на то, что когда-то поднимался вопрос об отмене государственного выходного 8 марта. К счастью, праздник остается нерабочим днем в календаре!

В 2020 году 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому выходной автоматически переносится на 9 число. Украинцы отдохнут три дня: субботу, воскресенье и понедельник. 

Больше по теме: Как отпраздновать 8 Марта? Оригинальные советы от редакции STB.UA

Стоит добавить, что в 1910 году на второй Международной социалистической женской конференции, которая состоялась в Копенгагене, Клара Цеткин призвала всех выбрать один день в году, дабы женщины могли заявить о себе, о своих проблемах, правах и возможностях. Спустя столетие 8 марта трансформировалось в настоящий праздник, который именуют Международным женским днем. Теперь мужчины поздравляют своих жен, мам, дочерей, сестер и весь женский пол. 

решетник

Больше по теме: 8 Марта: история возникновения праздника и интересные факты

Неизменный ведущий проекта «Холостяк» и прекрасный семьянин Григорий Решетник традиционно рассказал редакции STB.UA, как проведет этот день и поздравит жену.

«Я очень люблю праздник 8 Марта, ведь у мужчин есть шанс уделить особое внимание женщинам. Это не только женам, а и мамам, сестрам, бабушкам. Есть возможность проявить все способности и фантазии. Мы с женой, как правило, уединяемся: либо улетаем в короткое путешествие, либо идем на романтический ужин в ресторан. Понятно, что это цветы, подарки, долгое общение наедине, только вдвоем.

В этом году мы проведем праздник вместе с семьей, отправимся в романтическое путешествие с сыновьями, где поздравим маму открытками и подарками. Я убежден, что Кристина будет чувствовать двойное счастье.

Обращаюсь ко всем мужчинам, чтобы они отпустили 6 марта своих женщин смотреть премьеру проекта «Холостяк». Мы готовим для вас что-то невероятное».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить